Во Владимире людям с инвалидностью помогут открыть свое дело

Может ли человек, прикованный к инвалидной коляске, не зависеть от родных или социальных пособий, а самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, иметь любимое дело, быть полноправным членом общества?

Во Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов в этом не сомневаются. Чтобы помочь людям с ограниченными возможностями здоровья исполнить свои мечты, в регионе решили запустить программу содействия самозанятости и предпринимательству людей с инвалидностью "Сам себе работодатель". Это стало возможно благодаря полученной поддержке от Фонда президентских грантов.

В организации заметили: несмотря на усилия государства по обеспечению занятости инвалидов, растет число тех, кто предпочитает просто зависеть от социальной помощи и родных.

- Пять лет назад в нашей организацией до половины людей с инвалидностью трудоспособного возраста выражали желание получить дополнительный заработок. Сегодня их чуть больше трети. Во многом это связано с качеством рабочих мест, которые есть на рынке труда, - говорят в организации. - Рынок не способен предложить достаточное число рабочих мест, доступных для людей с инвалидностью и предлагающих достойную оплату труда. А существующие рабочие места встроены в производственные цепочки и условия работы не обладают достаточной гибкостью, чтобы подстроиться под особые потребности людей с инвалидностью.

Решением этих проблем может стать развитие предпринимательства среди людей с особенностями здоровья. Но, чтобы открыть дело, особенным людям как никому нужна помощь - знания, советы и наконец просто моральная поддержка, уверенность в своих силах.

Это - и есть цель программы "Сам себе работодатель". Первая ее часть - это школа самозанятости, занятия которой планируют проводить сразу в трех городах области - Владимире, Коврове, Муроме. Обучение здесь смогут пройти 60 человек.

Учебная программа состоит из пяти блоков. Студентам расскажут о сферах, в которых можно открыть свое дело, правовых аспектах самозанятости, предупредят о рисках, познакомят с основами маркетинга, подскажут, какие неограниченные возможности для индивидуального предпринимателя открывает интернет. Важно, что помимо теоретических занятий, у учеников будет возможность попробовать себя как в ремесле, так и в основных видах удаленной работы.

Помимо школы, в рамках программы создается мастерская ручного труда. За пять месяцев ее смогут посетить не менее 200 человек. Здесь люди научатся своими руками производить уникальные творческие изделия для продажи.

Узнать о новых возможностях, открывшихся перед предпринимателями, изучить чужой опыт, а также просто найти вдохновение, можно будет на межрегиональном слете предпринимателей с инвалидностью. Его участники пройдут четырехдневный обучающий семинар-тренинг по новым технологиям социального предпринимательства, а также посетят мастер-классы авторов успешных проектов.

Начинающие предприниматели также смогут получать консультации в течение года по развитию своего дела. А для студентов местных вузов пройдет 10 обучающих семинаров по основам социального предпринимательства и социальному маркетингу.