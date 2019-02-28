2019-02-28T13:29:22+03:00
Происшествия

Бойцы Росгвардии вырвали из рук вооруженного грабителя кассира магазина

Мужчина находился в неадекватном состоянии, на уговоры отпустить кассира не реагировал [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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На видео кадрах видно, что бандит одной рукой обхватил женщину за шею, а другой держит у ее груди нож.На видео кадрах видно, что бандит одной рукой обхватил женщину за шею, а другой держит у ее груди нож.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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На пульт дежурного централизованной охраны филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Забайкальскому краю поступил сигнал «тревога»: кассир супермаркета, расположенного в Центральном районе Читы, воспользовалась кнопкой сигнализации.

- На место выехали два наряда. В магазине они увидели неизвестного мужчину, которые удерживал кассира магазина, угрожал женщине ножом. Мужчина находился в неадекватном состоянии, на уговоры отпустить кассира не реагировал, - рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

На видео кадрах видно, что бандит одной рукой обхватил женщину за шею, а другой держит у ее груди нож.

Бойцы пытались уговорить бандита бросить оружие, а затем его быстро обезвредили. Задержанным оказался 30-летний житель Читы. Его будут судить по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

"Благодаря быстрому прибытию работников ФГУП «Охрана» Росгвардии на место происшествия, их слаженным и профессиональным действиям, кассир магазина не пострадала. Стрелки экипажей групп реагирования Алексей Уконин, Вадим Казаков, Владимир Суханов и Алексей Васильев будут поощрены", - озвучил имена героев Грибакин.

Бойцы Росгвардии вырвали из рук вооруженного грабителя кассира магазина.Мужчина находился в неадекватном состоянии, на уговоры отпустить кассира не реагировал

ИСТОЧНИК KP.RU

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