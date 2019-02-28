Ирина Понаровская теперь - заслуженная артистка России

- Сегодня Владимир Путин наградил Ирину Понаровскую званием «Заслуженная артистка России», - написала в своём Инстаграме директор Ирины Понаровской продюсер Лера Тувина.

Этот указ президента опубликован на сайте Кремля.

Ирина Витальевна получила звание за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусств, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Напомним: в последние годы Ирина Понаровская избирательно относилась к выступлениям и выходам в свет, посвящая себя семье. Но с недавних пор Ирина Витальевна снова начала активно вести концертную деятельность и сниматься в телепрограммах.

В недавнем интервью Андрею Малахову Понаровская призналась, что в последнее время приезжает в Москву лишь по рабочим и личным делам.

- Я последние четыре года живу в Санкт-Петербурге, — говорит легендарная певица. — В Москву приезжаю, потому что у меня сын, внуки.