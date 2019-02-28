В Воронеже ДОМ.РФ создал 800 рабочих мест

В мероприятии также принял участие губернатор Воронежской области Александр Гусев. В сервисном центре создано 800 рабочих мест для специалистов региона.

"ВОРОНЕЖ ПОЛНОСТЬЮ ПОДХОДИТ ПОД ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКАМ ДЛЯ ЕДИНОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА"

ЕСЦ разместился на пятом этаже гостиницы "Мариотт" (проспект Революции, 38). 550 специалистов работают в так называемом отрытом офисе "open-space", в котором нет перегородок и кабинетов .

Средний возраст работников до 30 лет, в их числе как специалисты из Воронежа, так и из других городов. Например, кто-то приехал из Москвы (в Воронеже ему предложили лучшие условия и перспективный кадровый рост), кто-то из Россоши, много выпускников воронежского госуниверситета. По словам сотрудников, ДОМ.РФ предложил им хорошие условия, а цели и задачи, поставленные руководством, делают рабочий процесс интересным. Перечень компетенций в ЕСЦ довольно широкий - в Воронеж переводится банковское сопровождение, сопровождение ипотечного кредитования, операционное и кассовое сопровождение, контакт-центр, поддержка IT, андеррайтинг, операционная деятельность - жилищное строительство, оформление земельных участков, административно-хозяйственное обеспечение, бухгалтерский учет.

Стоит отметить, ЕСЦ для Воронежа - без преувеличения амбициозный проект - тот случай, когда ключевой финансовый институт открыл офис не в cтолице, а в регионе. Как рассказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления банка ДОМ.РФ Артем Федорко, к выбору города в компании отнеслись очень серьезно:

- Мы продолжительное время проводили консультации, просмотрели довольно много городов - оценивали, сколько в них выпускников вузов, рейтинги этих вузов, качество подготовки специалистов, специальности, которые есть в этих университетах. Конечно же, мы смотрели города-миллионники, города с большим количеством трудовых ресурсов, там, где мы сможем подобрать специалистов широкого профиля. По всем этим показателям Воронеж занял лидирующие позиции.

При этом, по его словам, 550 сотрудников - далеко не окончательная цифра:

- По планам всего здесь будут работать около 800 человек. Сервисный центр, в первую очередь, оптимизирует наши внутренние процессы, делает их более современными, более гибкими. Большую роль играет оптимизация расходов. При этом компетенции сотрудников, их энергетика ничем не уступают столичным.

Отдельно стоит отметить большое количество направлений деятельности ДОМ.РФ, а значит и большой круг задач, которые выполняют сотрудники сервисного центра:

- По части банковских продуктов можно выделить сопровождение сделок по проектному финансированию - мы получаем достаточно много заявок от застройщиков. Например, в Воронеже у нас уже есть проекты, которые мы реализуем через эскроу-счета. Это новый механизм финансирования жилищного строительства, который заработает в июле этого года. Застройщики выбирают в том числе и наш банк. Мы видим спрос и на ипотечные продукты от населения, - отметил Артем Федорко.

Губернатор Александр Гусев в свою очередь отметил, что региону пойдет на пользу размещение в Воронеже единого сервисного центра ДОМ.РФ:

- Во-первых, это рабочие места, а во-вторых – престиж. Крупная структура выбирает Воронеж для размещения своего центра. К тому же это позволит больше привлекать граждан к ипотечному кредитованию. Имея такую структуру, мы сумеем наладить правильные отношения между людьми и банковскими организациями в части выдачи ипотечных кредитов.

ДОМ.РФ ОТКРОЕТ В ВГУ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ КАФЕДРУ

В тот же день ДОМ.РФ и Воронежский государственный университет подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник и ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. При этом присутствовали полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Александр Гусев.

Генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник и ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий подписали меморандум о сотрудничестве. Автор фото: Анна ИСАКОВА.

Согласно меморандуму ДОМ.РФ и ВГУ планируют открыть учебный центр по подготовке специалистов в рамках банковского сопровождения, а также базовую кафедру по банковскому делу. Набор в корпоративную магистратуру по банковскому сопровождению начнется летом 2019 года.

- В едином сервисном центре уже работают около 100 выпускников Воронежского государственного университета. Мы очень довольны уровнем подготовки специалистов, которые приходят к нам на работу. Мы предложили ВЭБ.РФ, Корпорации МСП, Российскому экспортному центру также разместить свои офисы поддержки в едином сервисном центре ДОМ.РФ. Поэтому нам важно привлекать лучших специалистов региона, совместно с вузами готовить новые кадры для банковского сектора и повышать компетенции действующих специалистов, – отметил Александр Плутник.

В свою очередь Дмитрий Ендовицкий рассказал, что в центре корпоративного обучения будут ускоренными темпами готовить специалистов по банковскому сопровождению:

- Для ВГУ является высоким показателем качества тот факт, что институт развития ДОМ.РФ выбрал наш вуз в качестве партнера. Совместно мы открываем учебный центр по подготовке специалистов, который поможет восполнить недостаток квалифицированных кадров этой отрасли в нашем регионе. Мы надеемся, что наше сотрудничество с компанией ДОМ.РФ будет успешным, совместные усилия принесут положительные результаты, - заявил ректор.

НАША СПРАВКА

Эскроу-счет – это открытый в банке счет, на который перечисляется сумма стоимости квартиры, указанная в договоре участия в долевом строительстве. Особенность счета в том, что банк передает денежные средства застройщику только после ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. Таким образом, банк выступает гарантом сохранности денежных средств покупателей жилья. В течение переходного периода, с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, использование эскроу-счетов застройщиками при привлечении средств дольщиков носит добровольный характер. С 1 июля текущего года оно станет обязательным по всей стране.