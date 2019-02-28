"Внучек, ты не сильно ушибся?": мертвая бабушка шлет сигналы Шуре с того света

Певец Шура (Александр Медведев) получает сигналы с того света. Звезде 90-х помогает в трудные минуты его бабушка, которая умерла в 2004 году.

"Она была у нас ни ведьмой, ни колдуньей - она была ясновидящей. Ее очень боялись беременные женщины в ресторане, потому что если бабушка подходила и говорила кому-то, что будут двойняшки, то все: двойняшки", - рассказал Шура.

shuramedvedev Сейчас Шура осветлил бороду

Советы бабушки помогают артисту бороться со злым роком, который преследует его с самого детства. Только сейчас, в 43 года он понимает, что многие его беды были предначертаны судьбой. О будущих несчастьях Шуре сообщала бабушка. "Она даже знала в детстве моем, что у меня с детьми будет проблемка. Она, может, даже понимала, что онкология будет в моей жизни", - цитирует певца Пятый канал.

Шура признается: мертвая бабушка шлет ему сигналы как раз в те моменты, когда он бездарно прожигал свою жизнь. "У меня дома шел ремонт. У меня была такая фрамуга, и на ней висели шубы. У меня был один момент в жизни, что было 40 шуб. Мне дарили. И я не включил свет, пошел в туалет ночью. И запинаюсь об эту фрамугу. И голос такой откуда-то: «Внучек, ты не сильно ушибся?» Да нет, бабуля. И тут я понимаю: как? Как так? Ее нет уже лет шесть с нами", - делится сокровенным артист, по мотивам жизни которого можно снимать сериал.

shuramedvedev Шура получает сигналы с того света от бабушки

Он был худым и толстым, блондином и брюнетом, богатым и бедным, беззубым и с голливудской улыбкой. Сейчас Шура осветлил бороду. Исполнитель хитов "Холодная луна" и "Ты не верь слезам" не теряет надежды, что со сменой имиджа и в его жизни наступит белая полоса.