Шнуров в матерных стихах высмеял пост бывшей жены о вреде глютена

На днях Матильда Шнурова, которая с помощью диетолога, разработала для себя определенную систему питания, объяснила, почему раз и навсегда отказалась от продуктов, включающий в себя глютен.

«Дело в том, что способность клетки каждого организма пропускать через себя полезные и любые другие вещества разная и обусловлено это всасывающей способностью клеток», - рассказала она, заявив, что как раз глютен этому процессу мешает и пока ученые не разработали препарата, который бы решал эту проблему, лучше не есть продукты его содержащие. Видимо, бывший муж прочитал пост Шнуровой и не удержался от того, чтобы сочинить стих, который опубликовал в своем инстаграме.

Шнуров показал фото из ресторана в Германии. На снимке он сидит за столом с большим бокалом пива. В подписи к фото лидер «Ленинграда» решил жестко высмеять привычку россиян приводить себя в форму только весной, чтобы специально похудеть к сезону отпусков. «К лету сяду на диету, для поездки на курорт. А пока возьму котлету, два салата, пиво, торт», — начал стихотворение Шнуров. Также музыкант высмеял россиян за любовь к неправильному питанию. «Боже, как же [замечательно], [наесться] глютена! Я же вам не балерина, чтобы без холестерина!» — язвил Шнур. Стихотворение музыкант закончил иронично: «Без курорта этим летом я, пожалуй, обойдусь!»

Поклонники оценили юмор музыканта, заявив, что таким образом худеют к лету большинство россиян. «Вот я прям так же к лету готовлюсь», —призналась larisalyskovtseva. «Прям про меня», — смеялась liubovkoroviakova.

Надо отметить, что несмотря на «шпильки» со стороны Шнура, Матильда в интервью Собчак заявила, что вспоминает брак с музыкантом как счастливое время и ни о чем не жалеет. Ведь между ними была любовь, а это самое главное!

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Она отметила, что бывший муж всегда поддерживал ее бизнес-проекты. "Баба должна работать, баба должна что-то делать", - со смехом вспомнила часто повторяемую шутку певца Матильда.

Когда Ксения Собчак спросила ее, жалеет ли она о чем-нибудь из совместной жизни с лидером группы "Ленинград", Шнурова ответила: "Пока ни о чем. Просто это же только что было. Я еще не успела соскучиться". (подробности)