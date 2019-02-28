Гигантскую пчелу поймали в январе 2019 года энтомологи из США и Австралии - сфотографировали и отпустили. Измерили, конечно, осмотрели. Особь оказалась самкой. Длина ее тела была почти 4 сантиметра, размах крыльев превышал 6 сантиметров.

Об удивительном открытии сообщил сайт Global Wildlife Conservation - организации, которая снарядила экспедицию на поиски исчезнувших видов.

«Летающее чудовище» обитает на Моллуккских островах— это Индонезия. На одном из них пчелу и заметили ученые. В полете она «гудела», словно небольшой самолет.

Обычная пчела и гигантская.

Осведомленные энтомологи опознали в насекомом Megachile pluto или гигантскую пчелу Уоллеса (Wallace’s Giant Bee), названную так по имени Альфреда Рассела Уоллеса (Alfred Russel Wallace) - британского натуралиста, который первым ее обнаружил еще в 1858 году. И описал, как «большое, похожее на осу черное насекомое с челюстями как у жука-оленя».

Челюсти нужны пчелам, чтобы собирать смолу и использовать ее в строительстве гнезд, в которые они откладывают 9-миллиметровые яйца. Сами гнезда пчелы устраивают в термитниках.

В Индонезии поймали пчелу чудовищного размера.

То ли насекомые тщательно пряталась, то ли их численность катастрофически сократилась, но гигантских пчел стали считать вымершими. И считали так до 1981 года, когда одна из них снова попалась на глаза - на индонезийском острове Бачан. Там гигантскую пчелу отловил американский энтомолог Адам Мессер (Adam Messer).

Снимки гигантской пчелы сделал фотограф-натуралист Клэй Болт (Clay Bolt), у которого, как он рассказывал, дух захватывало от одного вида гигантского насекомого.

Далее история повторилась — пчела опять исчезла. С 1981 года ее никто не видел. И пчелу опять «похоронили». И вот - снова нашли. В третий раз. Спустя 38 лет.

Энтомологи попробуют прикинуть, сколько примерно осталось гигантских пчел. Думают, как их сохранить, чтобы те и в самом деле не вымерли. Уже окончательно.