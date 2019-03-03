2019-03-02T21:51:09+03:00
Спорт

Спартак - Краснодар 3 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата России по футболу

Футбол, матч Спартак - Краснодар 3 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 18 тура чемпионата России по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Спартак" открывает 2019-й год матчем против "Краснодара"."Спартак" открывает 2019-й год матчем против "Краснодара".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Зимний перерыв в чемпионате России по футболу подошел к концу. И вот уже в Москве - первый матч проводит столичный "Спартак". В гости к "красно-белым" приедет один из топовых клубов страны - ФК "Краснодар", который уже успел провести три официальных поединка в календарном году. Бывшей и нынешней команде Олега Кононова предстоит сыграть в матче 18 тура чемпионата России по футболу. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Краснодар 3 марта 2019.

Статистика личных встреч Спартак - Краснодар 3 марта 2019

В матчах чемпионатов России по футболу "Спартак" и "Краснодар" сыграли 15 игр. 11 раз побеждал "Спартак", трижды - кубанцы. 1 раз была ничья. Встреча первого круга в Краснодаре завершилась минимальной победой "Спартака" 1:0 в августе 2018 года.

Прогнозы на матч Спартак - Краснодар 3 марта 2019

"Спартак" - фаворит матча против "Краснодара".

Трансляция матча Спартак - Краснодар 3 марта 2019

Трансляция матча Спартак - Краснодар 3 марта 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 19:00 по московскому времени.

Спартак - Краснодар 3 марта 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Локомотив - Крылья Советов 2 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция 18 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Крылья Советов. Прямая онлайн-трансляция 18 тура чемпионата России по футболу состоится 2 марта 2019 на стадионе «РЖД Арена». Состав команд, статистика личных встреч
Реал Мадрид - Барселона 2 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 26 тура чемпионата Испании по футболу
Футбол, матч Реал Мадрид - Барселона. Прямая онлайн-трансляция состоится 2 марта 2019 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 26 тура чемпионата Испании по футболу
Новости 24
В финале «Евровидения-2019» выступит менталист Сушард
Итог матча Реал Мадрид - Барселона: каталонцы победили в Мадриде 1:0, обыграв "Реал" третий раз в сезоне
Тимошенко пообещала вернуть украинцам все их вклады в Сбербанке СССР
Самолет Uzbekistan Airways в аэропорту «Пулково» выкатился за пределы ВПП
Могерини предостерегла власти Венесуэлы от ареста Гуаидо
Умер украинский писатель и сценарист Василий Портяк
В Москве автомобиль протаранил автобусную остановку
Минобороны РФ: США препятствуют вывозу беженцев из сирийского лагеря «Рукбан»
Матч Реал Мадрид - Барселона: Бэйл и Рамос начнут "Класико" с первых минут в составе хозяев
Матч Реал Мадрид - Барселона: тер Штеген появится в воротах каталонцев, а Месси в атаке
Болельщики «Спартака» устроили драку с полицией во время матча со СКА
В Сирии обвинили западную коалицию в использовании белого фосфора
Лавров назвал условие участия РФ в переговорах с США по Венесуэле