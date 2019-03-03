Спартак - Краснодар 3 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата России по футболу

Зимний перерыв в чемпионате России по футболу подошел к концу. И вот уже в Москве - первый матч проводит столичный "Спартак". В гости к "красно-белым" приедет один из топовых клубов страны - ФК "Краснодар", который уже успел провести три официальных поединка в календарном году. Бывшей и нынешней команде Олега Кононова предстоит сыграть в матче 18 тура чемпионата России по футболу. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Краснодар 3 марта 2019.

Статистика личных встреч Спартак - Краснодар 3 марта 2019

В матчах чемпионатов России по футболу "Спартак" и "Краснодар" сыграли 15 игр. 11 раз побеждал "Спартак", трижды - кубанцы. 1 раз была ничья. Встреча первого круга в Краснодаре завершилась минимальной победой "Спартака" 1:0 в августе 2018 года.

Прогнозы на матч Спартак - Краснодар 3 марта 2019

"Спартак" - фаворит матча против "Краснодара".

Трансляция матча Спартак - Краснодар 3 марта 2019

Трансляция матча Спартак - Краснодар 3 марта 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 19:00 по московскому времени.