2019-03-03T08:00:48+03:00
Спорт

"Тампа" победила "Оттаву" 5:1 благодаря шайбам Кучерова и Сергачева

Команда выиграла 50-й поединок, повторив рекорд НХЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Защитник "Тампы" Михаил Сергачев сделал 2 броска по воротам, 1 - точный.Защитник "Тампы" Михаил Сергачев сделал 2 броска по воротам, 1 - точный.Фото: REUTERS
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Хоккеисты клуба "Тампа Бэй Лайтнинг" в домашнем поединке регулярного чемпионата НХЛ разгромили со счетом 5:1 гостей из "Оттава Сенаторз". Это - седьмое поражение подряд для клуба из Канады. Российские легионеры "Тампы" Кучеров и Сергачев отметились шайбами в этом поединке.

В составе хозяев шайбами отметились Виктор Хедман (8-я минута), Райан Макдона (9), Эрик Чернак (24), Кучеров (36) и Сергачев (42). Единственный же точный бросок у "Оттавы" на 10-й минуте сделал Энтони Дюклер.

По итогам матча Никита Кучеров - вторая звезда матча. Лучшим игроком был назван Эрик Чернак, а третьей - Алекс Киллорн. Все трое - из "Тампы".

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 36 из 37 бросков по своим воротам. Защитник "Тампы" Сергачев провел на льду 17 минут и 51 секунду, сделав 2 броска по воротам, один из которых завершился голом. А у Кучерова - 20 минут игрового времени. После этой игры у него в гонке бомбардиров улучшились показатели - 106 (31+75) очков в 66 играх.

Что же касается "Тампы", то команда выиграла 50-й поединок в этом сезоне (30 из них к слову - с Андреем Василевским в воротах). И это - повторение рекорда лиги. В сезоне 1995/96 подобное удавалось "Детройту". Тогда же "Ред Уингз" установили рекорд по числу побед в матчах регулярного чемпионата НХЛ - 62 победных встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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