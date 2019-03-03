Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону: Логинов, Юрлова и Старых попали в команду
В воскресенье, 3 марта, тренерский штаб сборной России по биатлону официально назвал состав команды на чемпионат мира. Он пройдет в шведском городе Эстерсунд с 7 по 17 марта.
"Потерь" у сборной России не имеется. Лидер мужской команды Александр Логинов - в строю. Пока что у нас в заявке числятся шесть человек, седьмой будет добавлен чуть позже. При этом, Никита Поршнев приедет в расположение команды уже непосредственно в Швецию 8 марта.
У женщин же - тоже лидеры на месте: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова и Ирина Старых. Попавшей недавно в допинг-скандал Маргариты Васильевой в команде не оказалось.
Первая гонка на чемпионате мира по биатлону 2019 пройдет уже 7 марта. Участники преодолеют дистанцию смешанной эстафеты. А уже на следующий день женщины выйдут на спринтерскую дистанцию в 7,5 километров. Последней же гонкой ЧМ-2019 станут два масс-старта у мужчин и женщин 17 марта.
СПРАВКА "КП"
Состав сборной России на ЧМ 2019 по биатлону
Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев (присоединится к команде 8 марта)
Седьмой участник чемпионата мира будет заявлен позже
Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина.
ИСТОЧНИК KP.RU