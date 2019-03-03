2019-03-03T11:56:53+03:00
Спорт

Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону: Логинов, Юрлова и Старых попали в команду

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Швеции с 7 по 17 марта
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россиянин Александр Логинов - в основном составе сборной на ЧМ-2019.Россиянин Александр Логинов - в основном составе сборной на ЧМ-2019.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 3 марта, тренерский штаб сборной России по биатлону официально назвал состав команды на чемпионат мира. Он пройдет в шведском городе Эстерсунд с 7 по 17 марта.

"Потерь" у сборной России не имеется. Лидер мужской команды Александр Логинов - в строю. Пока что у нас в заявке числятся шесть человек, седьмой будет добавлен чуть позже. При этом, Никита Поршнев приедет в расположение команды уже непосредственно в Швецию 8 марта.

У женщин же - тоже лидеры на месте: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова и Ирина Старых. Попавшей недавно в допинг-скандал Маргариты Васильевой в команде не оказалось.

Первая гонка на чемпионате мира по биатлону 2019 пройдет уже 7 марта. Участники преодолеют дистанцию смешанной эстафеты. А уже на следующий день женщины выйдут на спринтерскую дистанцию в 7,5 километров. Последней же гонкой ЧМ-2019 станут два масс-старта у мужчин и женщин 17 марта.

СПРАВКА "КП"

Состав сборной России на ЧМ 2019 по биатлону

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев (присоединится к команде 8 марта)

Седьмой участник чемпионата мира будет заявлен позже

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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