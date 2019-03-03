Наследство: Чем опасна покупка участка на луне

КП продложает знакомить читателей с творчеством молодых авторов. Перед вами фантастический рассказ "Наследство" Ольги Побежко. Автор рассказа - ученица известного писателя и преподавателя Леонида Костюкова.

Мишуков прикрыл глаза, проходя мимо распознавателя. Как же ему надоело передвигаться по улицам словно вор: прятать глаза, тереть их в попытке избавиться от воображаемой соринки, щурится, поглаживать брови, в общем, делать все те манипуляции, которые так хорошо знакомы личностям, которые находятся в неладах с законом.

Кэб эконом-класса подлетел и завис около него – засёк, что Мишуков уже второй квартал идёт пешком. Мишуков прищурил глаза, но продолжил медленно идти вперёд. Кэб проследовал за ним, пока не очень снижаясь. Мишуков ещё плотнее зажмурил глаза, повернул голову в противоположную от кэба сторону, пытаясь изобразить праздно шатающегося туриста. Кэб взмыл в поисках другого пассажира.

У Мишукова сосало под ложечкой, ему ужасно хотелось зайти куда-нибудь перекусить, но в ресторанах всё утыкано распознавателями, и не такими примитивными, как в кэбах.

Ресторанный распознаватель за долю секунды определит, насколько ты голоден, что хотел бы сегодня съесть, какая прожарка мяса предпочтительнее, сколько ложечек сахара нужно положить в кофе, какое время ожидания приготовления блюд не станет слишком раздражающим, и сопоставив эти, а также другие всевозможные факторы, направит официанту заказ.

И конечно, чтобы заказ был оптимально составлен по соотношению цена / качество, распознаватель получит доступ ко всем банковским счетам, проанализирует, насколько стабильный доход ты имеешь, нужно ли зарезервировать деньги на отдых, а заодно проверит, все ли гражданские письма получены…

- Бегаешь?

Мишуков вздрогнул и повернулся в сторону хриплого голоса. Прямо на тротуаре возле лестницы сидел старик в очень потёртой клетчатой кепке и старомодном вязаном шарфе.

- Простите?

- Я говорю, ты долго собираешься бегать?

- О чём это Вы?

- Не строй из себя дурака, ни к чему это. Если тебе интересно, около того каштана недавно вмонтировали распознаватель, – старик сделал неопределённый жест в сторону деревьев.

- Спасибо, – пробормотал Мишуков, раздумывая, стоит ли ему идти мимо каштанов или разумнее пройти по дворам.

Тем временем старик поднялся и Мишуков увидел, что сидел он вовсе не на тротуаре, а на эргономичном коврике фирмы ЗЕЛЛ.

- Когда надоест бегать… – с этими словами старик сунул в руку Мишукова свою визитку, тот даже не успел посмотреть на неё, как перед глазами появился видеоролик.

Мишуков инстинктивно зажмурился, но всё равно продолжил видеть трансляцию гадкой рекламы, во всех подробностях описывающую неудобства и опасности, которым подвергается гражданин, который по каким-либо причинам избегает сканирования.

Мишуков недоумевал: «Такие визитки может позволить себе далеко не каждый, да и эргономичный коврик…»

«Но выход есть!!!» – рекламную картинку занял широколицый мужчина, очень напоминающий сытого кота.

Всё дальнейшее повествование: экскурс по лабораториям и операционным, презентация таблиц и диаграмм сводилось к тому, что есть два способа нелегальной перепрошивки сетчатки – плохой и хороший. Плохой способ – это тот, о котором предупреждают в новостях, из-за которого можно лишиться зрения и изрядно повредиться мозгами, а хороший способ – это исключительно тот способ, который используют в конторе этого самодовольного кота.

Теперь мелькали строчки с перечнем услуг и ценами. Итого… Мишуков чуть не задохнулся от возмущения: он увидел цифру очень близкую к общей сумме на его банковских счетах.

Да я ничего не сделал! – завопил он.

Реклама прекратилась. Мишуков был полон решимости выяснить, что это за итоговая сумма: совпадение или гады как-то получили доступ к его счетам, но старик исчез, видимо, улетел не своём эргономичном коврике.

Мишуков сделал два глубоких вдоха, чтобы успокоиться, этот приём так хорошо помогал ему при ссорах с Зои, но сейчас оказался совершенно бесполезным. Он свернул во двор и стал медленно двигаться вдоль многоэтажного длинного здания.

Мишуков зашёл в грязную пивнушку. Здесь не было никаких распознавателей, но зато был ужасный контингент да и с пивом наверняка что-то не так…

- Мне «Марс» светлое большое. Можете налить полкружки, но не разбавляйте, – Мишуков старался говорить вызывающе, чтобы никто не понял, что ему страшно.

Здоровенный бармен уставился на странного посетителя. Никогда прежде его не видел, уж он бы запомнил этого рафинированного молодого человека с тонкими чертами лица и детским взглядом. «Сколько ему: 25-30? Придурок…» - подумал бармен и со стуком поставил тяжёлую кружку.

Даже по цвету было видно, что пиво разбавлено. Мишуков сделал вид, что его всё устраивает и поспешил занять угловой столик.

Мишуков обожал пиво «Марс». В холодильнике у него всегда были запасы, и если он выпивал лишнего, то называл себя марсианином. «Но это пойло… гадкое, но крепкое,» - с усмешкой подумал Мишуков, чувствуя, как приятное тепло разливается по организму.

Мишуков заметил, что туша бармена движется в его направлении. Со своего места он не мог понять, на него ли смотрит бармен, потому что зрение Мишукова резко упало. Это всегда с ним происходило: стоило только понервничать – и зрение ухудшалось.

Сейчас у Мишукова стояла лицензионная прошивка сетчатки «Эппл айскан 7». Чего только здесь не было: защита глаз от солнца с эффектом очков из разноцветных стёкол, релаксант, биоувлажнитель и последнее новшество – «глазной хамелеон», позволяющий менять цвет глаз под цвет одежды, и ещё куча других примочек, которыми Мишуков никогда не пользовался… но не было ничего, что помогло бы ему не терять зрение при стрессах.

Бармен подошёл достаточно близко, и теперь стало очевидно, что нацелен он именно на Мишукова и ни на кого другого. Одет он был в драные джинсы и потную майку, а в руке сжимал что-то похожее на бейсболку.

- Ещё полкружечки пива? – рявкнул бармен и, не давая Мишукову опомниться, плюхнулся напротив него на скамью.

Страх, притуплённый алкоголем, захлестнул Мишукова с новой силой.

- 500 кредитов, – продолжил бармен.

- Но пиво стоит только 5 кредитов, и я за него уже заплатил! – голос Мишукова сорвался на фальцет.

- 500 кредитов за кепку, – ухмыльнулся бармен. – Какая-никакая, а защита от распознавателей.

- Дорого… – промямлил Мишуков. Это был единственный аргумент, который он смог придумать. Такая кепка в комплекте с его костюмом будет кричать, как петух на рассвете: «Смотрите! Смотрите! Этому человеку есть, что скрывать!»

- Ну так иди в магазин. Будет тебе там дёшево, – фыркнул бармен. – Что натворил-то?

Мишуков не хотел отвечать.

- Эй ты, прояви уважение. Я же помочь хочу! – от весёлости бармена не осталось и следа. – Так что натворил?

Мишуков почувствовал всем организмом, что если он «не проявит уважения», то его просто побьют…

- Не хочу получать гражданское письмо, – выдохнул Мишуков.

- А что там?

- Наследство. Домик на Луне.

Бармен загоготал, слёзы выступили из глаз, и он стал растирать их своим кулачищем, на котором красовалась лазерная татуировка головы змеи с распахнутой пастью. Татуировка мерцала ядовитыми цветами, и Мишуков почувствовал резь в глазах, тут же подействовал релаксант и резь прошла.

- Ну ты попал… – простонал бармен. – Если бы ты кого-нибудь убил, было бы проще. Ну перепрошили бы тебе сетчатку, ну побегал бы ты пару лет, а там бы знающие люди из базы данные удалили, ну или хоть попробовали бы их удалить. А тут… Тебе это наследство всё равно всучат!

Бармен поднял руку и сделал какой-то замысловатый жест. Откуда-то вынырнула официантка с двумя большущими кружками пива, плотная пена держалась на поверхности весёлым хохолком.

- Угощайся, – сказал бармен. – Гульни уж на последок. Ох! Вот увидишь такого неудачника, как ты, и начинаешь ценить свою замечательную жизнь ещё больше.

Мишуков отхлебнул. Пиво было отменным, раньше он такого никогда не пробовал.

- Кто это так тебя подставил?

Наконец-то Мишуков мог с кем-нибудь поговорить. Ему показалось, что этот подвал вовсе не подвал, а его любимый клуб «Скайстайл», что напротив сидит его лучший друг, и вокруг все его друзья и приятели, и вон там, чуть поодаль, Зои плавно двигается в такт музыке…

- Прадед, – наконец сказал Мишуков. – Я его и не видел никогда… Он давным-давно купил участок на Луне просто так в шутку, захотел девушке своей подарок сделать, а девушка ему взяла и отказала. Так прадед мой оставил подарок себе, – Мишуков засмеялся пьяным смехом. – А потом – бац! – программа заселения Луны!

- А ехать никто не хочет, – подхватил бармен.

- Точно! – смех Мишукова перерос в истерику. – А обязательства о договору переходят ко мне как к самому молодому совершеннолетнему наследнику.

- А расторгнуть договор нельзя?

- Почему же, можно! Только нужно выплатить столько кредитов, сколько мне за свои 20 жизней не заработать!

- Да… – протянул бармен. – Слышал, они будут Марс заселять, всё же получше Луны…

- Всё получше Луны! – подхватил Мишуков. – Знаешь, какие там лунотрясения?! Всё валится и рушится, и потом это всё надо восстанавливать, и так до следующего лунотрясения, – язык Мишукова заплетался.

Вдруг в сознании Мишукова всплыло сообщение: «Вы не подвергались сканированию больше суток, подписка на свободный контент без рекламы аннулирована. Рекомендуем Вам вернуться домой для полного сканирования и отдыха».

И тут же Мишуков увидел рекламу: «Добро пожаловать на Марс! Дорогие земляне, становитесь марсианами! Корпорация «Прекрасный Марс» предоставит вам все условия для комфортного и счастливого проживания!»

«А что если я подамся к ним, – подумал Мишуков, – заключу контракт с «Прекрасным Марсом», пусть потом они сами с «Луной» разбираются».

Рекламная кнопка «ДАЛЕЕ» пульсировала и переливалась всеми цветами радуги. Мишуков улыбнулся и нажал на кнопку.

«Всё-таки не просто так я называл себя марсианином!.. И надо предупредить папу».