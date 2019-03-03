2019-03-03T13:03:58+03:00
Наука

Так Байконур еще никто не снимал

В Мемориальном музее космонавтики открылась выставка ирландского фотографа Эндрю МакКоннелла [фото]
Александр МИЛКУС
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Простая земная радость: съесть яблоко после приземления. Фото Эндрю МакКоннеллаПростая земная радость: съесть яблоко после приземления. Фото Эндрю МакКоннелла
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- Вы напишите про эту выставку? – спросила меня пресс-секретарь Музея космонавтики Даша Чудная.

Я ответил:

- Нет. Зачем дразнить людей, ведь большинство наших читателей живут не в Москве и возможности съездить в музей и посмотреть эту замечательную выставку у них нет.

Тогда из музея мне прислали практически все фотографии, которые выставлены в зале. И это щедрый жест.

Вернулись. Фото Эндрю МакКоннелла

Вернулись. Фото Эндрю МакКоннелла

Конечно, смотреть фотоработы лучше в отпечатанными в притемненном зале, с нужной подсветкой. Но и так – на экране компьютера или смартфона фото Эндрю выглядят, на мой взгляд, завораживающее.

Я езжу на Байконур с 1996 года. Знают, уважаю, восхищаюсь талантом многих фоторепортеров, снимающих космодром и космонавтов. Но фотографируют они обычно несколько сюжетов – вывоз ракеты из монтажно-испытательного корпуса, старт, тренировку экипажа на 17-ой площадке, которую гражданские зовут «гостиница «Космонавт». Выбирают ракурс, подбирают правильный объектив. Получаются порой очень эмоциональные кадры.

В ожидании посадки спускаемого аппарата. Фото Эндрю МакКоннелла

В ожидании посадки спускаемого аппарата. Фото Эндрю МакКоннелла

Эндрю увидел Байконур совсем другим. Если использовать термин советского времени, байконурская степь – степь контрастов. С одной стороны, знаменитый космопорт, с другой – местные жители, живущие своим, давно заведенным укладом. И вот это взаимопроникновение двух миров, двух культур МакКоннелл, которые на самом деле очень странно уживаются вместе, смог увидеть и показать, используя невероятное фотографическое чутье, которое другие называют талантом.

Вторая жизнь обтекателя. Фото Эндрю МакКоннелла

Вторая жизнь обтекателя. Фото Эндрю МакКоннелла

Эндрю МакКоннелл, несмотря на то, что побеждал в конкурсе World Press Photo, имеет награды Национальной ассоциации пресс-фотографов и Sony World Photography, конечно, не фоторепортер.

Знак в степи. Фото Эндрю МакКоннелла

Знак в степи. Фото Эндрю МакКоннелла

Фотографии с Байконура – это художественные работы. За каждой история, за каждой некое философское осмысление знаменитого места силы.

Просто смотрите его снимки, думайте, погружайтесь в контрастный мир вечной жизни.

Извлечение. Фото Эндрю МакКоннелла

Извлечение. Фото Эндрю МакКоннелла

Купание в озере. Фото Эндрю МакКоннелла

Купание в озере. Фото Эндрю МакКоннелла

Местный житель. Фото Эндрю МакКоннелла

Местный житель. Фото Эндрю МакКоннелла

Неподалеку от космодрома. Фото Эндрю МакКоннелла

Неподалеку от космодрома. Фото Эндрю МакКоннелла

Спасатели. Фото Эндрю МакКоннелла

Спасатели. Фото Эндрю МакКоннелла

тол накрыт. Фото Эндрю МакКоннелла

тол накрыт. Фото Эндрю МакКоннелла

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Александр МИЛКУС

- О, я вас знаю! – протянул мне ладонь улыбчивый бородатый дядечка, стоявший на стенде компании, выпускающей электронные учебники. И хитро добавил:

- А вы меня – нет!

- Это как?

- А помните, вы летали на пуск на Байконур, а потом из пресс-центра не могли передать статью в Москву? Так вот – это я! – гордо объяснил мужичок.

- Что «я»?

- Я тогда работал в корпорации «Энергия» программистом. И мне поручили следить за вашей почтой и мешать отправке писем (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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