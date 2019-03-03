Так Байконур еще никто не снимал

- Вы напишите про эту выставку? – спросила меня пресс-секретарь Музея космонавтики Даша Чудная.

Я ответил:

- Нет. Зачем дразнить людей, ведь большинство наших читателей живут не в Москве и возможности съездить в музей и посмотреть эту замечательную выставку у них нет.

Тогда из музея мне прислали практически все фотографии, которые выставлены в зале. И это щедрый жест.

Вернулись. Фото Эндрю МакКоннелла

Конечно, смотреть фотоработы лучше в отпечатанными в притемненном зале, с нужной подсветкой. Но и так – на экране компьютера или смартфона фото Эндрю выглядят, на мой взгляд, завораживающее.

Я езжу на Байконур с 1996 года. Знают, уважаю, восхищаюсь талантом многих фоторепортеров, снимающих космодром и космонавтов. Но фотографируют они обычно несколько сюжетов – вывоз ракеты из монтажно-испытательного корпуса, старт, тренировку экипажа на 17-ой площадке, которую гражданские зовут «гостиница «Космонавт». Выбирают ракурс, подбирают правильный объектив. Получаются порой очень эмоциональные кадры.

В ожидании посадки спускаемого аппарата. Фото Эндрю МакКоннелла

Эндрю увидел Байконур совсем другим. Если использовать термин советского времени, байконурская степь – степь контрастов. С одной стороны, знаменитый космопорт, с другой – местные жители, живущие своим, давно заведенным укладом. И вот это взаимопроникновение двух миров, двух культур МакКоннелл, которые на самом деле очень странно уживаются вместе, смог увидеть и показать, используя невероятное фотографическое чутье, которое другие называют талантом.

Вторая жизнь обтекателя. Фото Эндрю МакКоннелла

Эндрю МакКоннелл, несмотря на то, что побеждал в конкурсе World Press Photo, имеет награды Национальной ассоциации пресс-фотографов и Sony World Photography, конечно, не фоторепортер.

Знак в степи. Фото Эндрю МакКоннелла

Фотографии с Байконура – это художественные работы. За каждой история, за каждой некое философское осмысление знаменитого места силы.

Просто смотрите его снимки, думайте, погружайтесь в контрастный мир вечной жизни.

Извлечение. Фото Эндрю МакКоннелла

Купание в озере. Фото Эндрю МакКоннелла

Местный житель. Фото Эндрю МакКоннелла

Неподалеку от космодрома. Фото Эндрю МакКоннелла

Спасатели. Фото Эндрю МакКоннелла

тол накрыт. Фото Эндрю МакКоннелла

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Космическая отрасль России: Юра, мы всё…?

Александр МИЛКУС

- О, я вас знаю! – протянул мне ладонь улыбчивый бородатый дядечка, стоявший на стенде компании, выпускающей электронные учебники. И хитро добавил:

- А вы меня – нет!

- Это как?

- А помните, вы летали на пуск на Байконур, а потом из пресс-центра не могли передать статью в Москву? Так вот – это я! – гордо объяснил мужичок.

- Что «я»?

- Я тогда работал в корпорации «Энергия» программистом. И мне поручили следить за вашей почтой и мешать отправке писем (подробности)