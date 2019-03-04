2019-03-03T15:17:51+03:00
Спорт

Не попавшая в сборную России фигуристка Туктамышева показала на видео два тройных акселя, которые готовила к ЧМ-2019

Фигуристка решением федерации стала запасной на турнир в Японии
Евгений НЕСЫНСергей КИРИЛЛОВ
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Лиза выставила ролик с ее новым прокатом, который она готовила специально к ЧМЛиза выставила ролик с ее новым прокатом, который она готовила специально к ЧМФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После того, как на прошлой неделе решением тренерского совета Елизавету Туктамышеву отцепили от чемпионата мира, фигуристка с явной обидой выступила в Твиттере.

«Внутри меня все еще была маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее. Но я боец и обязательно вернусь» - написала фигуристка.

А спустя несколько дней Лиза выставила ролик с ее новым прокатом, который она готовила специально к ЧМ.

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Два тройных акселя Елизаветы Туктамышевой
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«В течение сезона, как вы видели, мы постепенно усложняли программы. Произвольную мы хотели начать с двух тройных акселей (один в каскаде). Надеюсь, вы ещё увидите это в моем исполнении на соревнованиях в этом сезоне», - подписала Елизавета, которая к ЧМ постаралась подтянуть свою сложность программы к Кихире и Загитовой.

Но где мы увидим Туктамышеву в этом сезоне - остается вопросом. На чемпионат мира она заявлена запасной, и в Японию полетит только в том случае, если кто-то из трех других участниц - Самодуровой, Загитовой, Медведевой - получит травму или заболеет. Да и в заявке на участие в Универсиаде-2019, где она фигурировала с самого начала, ее теперь нет. Впрочем, одиночницы начнут свои выступления в Красноярске только 8 марта и еще есть время заявиться...

ИСТОЧНИК KP.RU

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