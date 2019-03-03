Заявленный в последний момент на 50-километровый марафон российский лыжник Большунов выиграл серебряную медаль чемпионата мира

В воскресенье, 3 марта, в последней гонке на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 в Австрии прошла последняя гонка - мужчины бежали 50 километров. И очередную медаль на турнире выиграл российский лыжник Александр Большунов.

Большунов стал вторым, проиграв лишь норвежцу Хансу Кристеру Холунду, который завершилдистанцию за 1 час 49 минут 59,3 секунды. Он уступил на финише 27,8 секунды победителю. Для Большунова это - четвертое серебро на чемпионате мира. Ранее он был вторым в скиатлоне, командном спринте и эстафете.

Позади Большунова в полуминуте расположился Шур Рете - он проиграл 57,8 Холунду. Большунов, к слову, изначально не планировал бежать марафон. И он "вышел на замену" в спешном порядке после того, как стало известно о болезни напарника по команде. И вот - еще одна медаль чемпионата мира.

Другие российские лыжники расположились ниже - Алексей Мельниченко на 13 месте, Евгений Белов на 25 позиции, а Денис Спицов завершил гонку 28-м. Всего же у сборной России на этом ЧМ - 5 серебряных и 3 бронзовых награды.