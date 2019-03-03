2019-03-03T18:36:50+03:00
Общество

Менеджер космотуризма, водитель дронов или разработчик киберпротезов: Выбрать профессию будущего школьникам помогают квесты

На Забайкалье для детей и подростков устраивают тематические смены в лагерях, путешествия по всему миру и игровые экскурсии
Ольга БОРСКАЯ
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Проект "Маршруты приключений" дает возможность школьникам увидеть самую изнанку разных профессий Фото: РЮЗ - Республика Юных ЗабайкальцевПроект "Маршруты приключений" дает возможность школьникам увидеть самую изнанку разных профессий Фото: РЮЗ - Республика Юных Забайкальцев
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Автоматизация процессов и внедрение роботов может оставить без работы до 30% россиян в ближайшие десятилетия, считают эксперты. Глобализация, искусственный интеллект, технологии Big Data - мировая экономика стремительно меняется уже сейчас. Подготовить российских школьников к тому, что ждет их в будущем, помочь выбрать профессию завтрашнего дня и научить справляться с нестандартными вызовами - задача очень непростая. И решить ее можно не с помощью скучных лекций и многотомных учебников, а играючи.

Как это сделать, знают в краевой детской общественной организации «Республика юных забайкальцев». Она существует уже 17 лет и сейчас объединяет 26 тысяч ребят из детских организаций Забайкальского края. "Республика" помогает детям и подросткам вырасти всесторонне образованными людьми, найти свое место в жизни, реализовать свой творческий потенциал.

С 2003 года “Республика” регулярно проводит профильные детские смены в лагерях - "Наследники" (развивающие мастер-классы и игры для младших школьников), "Лидер 21 века" (тренинги и развитие лидерских качеств), "Союз" (“космическая смена” проходит на базе пансионата «Восток» ракетно-космической корпорации «Энергия»), “Навигатор” (спорт и жизнь и дикой природе). Вот уже 10 лет действует программа “Детский экспресс” - развивающих путешествий по России и разным странам мира. За эти годы ребята из Забайкалья побывали Крыму, Петербурге, а также Китае, Японии, Корее и Скандинавии.

Тематические развивающие смены “Республика Юных Забайкальцев” устраивает и летом, и зимой Фото: РЮЗ - Республика Юных Забайкальцев

Тематические развивающие смены “Республика Юных Забайкальцев” устраивает и летом, и зимой Фото: РЮЗ - Республика Юных Забайкальцев

Еще один проект организации - "Маршруты приключений". Это экскурсии в игровом формате на предприятия Читы, которые интересны не только старшим школьникам, но и младшим. Еще бы - ведь здесь дают самим выпускать воду из пожарного рукава или, например, искать фальшивые купюры в Читинском отделении Центробанка.

Выпускать воду из пожарного рукава и посидеть в кабине самой настоящей пожарной машины - мечта любого мальчишки! Во время "Маршрутов приключений" у десятков юных забайкальцев она сбылась Фото: РЮЗ - Республика Юных Забайкальцев

Выпускать воду из пожарного рукава и посидеть в кабине самой настоящей пожарной машины - мечта любого мальчишки! Во время "Маршрутов приключений" у десятков юных забайкальцев она сбылась Фото: РЮЗ - Республика Юных Забайкальцев

Цель всех программ - помочь детям и подросткам вырасти всесторонне образованными людьми, найти свое место в жизни, реализовать свой творческий потенциал.

- Обратить особое внимание на тему профориентации нам подсказали сами ребята. Мы регулярно устраиваем различные конкурсы социальных проектов - в том числе, на профильных сменах. И ребята часто сами поднимали вопросы выбора будущей профессии, - рассказывает председатель совета общественной организации «Республика юных забайкальцев» Тамара Бусоедова.

Развивать программы профориентации и осваивать новые методики «Республике» помог фонд Президентских грантов. Забайкальской организации помогли приобрести «Атлас новых профессий», который был разработан Агентством стратегических инициатив и фондом Сколково.

Квесты, игры и уроки, входящие в атлас, помогают забайкальским школьникам не только разобраться в профессиях будущего, но и смоделировать карьеру и научиться решать совсем взрослые, глобальные задачи. Какие профессии исчезнут в ближайшие годы, а какие появятся? Чему нужно научиться, чтобы стать менеджером космотуризма, водителем дрона, техно-стилистом или архитектором информационных систем? На все эти вопросы ребята сами ищут ответы, пока “проживают” жизнь своего персонажа.

- Наши ребята на основе “Атласа” начали уже самостоятельно разрабатывать свои квесты, придумывать новые задания, - делится Тамара Бусоедова.

«Атлас новых профессий» был разработан Агентством стратегических инициатив и фондом Сколково, чтобы помочь российским школьникам Фото: РЮЗ - Республика Юных Забайкальцев

«Атлас новых профессий» был разработан Агентством стратегических инициатив и фондом Сколково, чтобы помочь российским школьникам Фото: РЮЗ - Республика Юных Забайкальцев

Квесты организация проводит как в рамках своих профильных лагерных смен и других образовательных проектов, так и в школах Забайкалья.

Помочь детям серьезно подойти к выбору профессии - действительно важно, уверены в “Республике”. По данным Института содержания и методов обучения РАО, половина школьников не связывает выбор специальности со своими реальными возможностями и потребностями рынка труда, а еще 67% не имеют представления о научных основах выбора профессии.

- Мы развиваем наши проекты по профориентации уже много лет. И очень приятно сейчас слышать от наших выпускников истории о том, как они выбирали свою профессию. Например, одна из наших девочек выбрала специальность переводчика с китайского языка после того, как мы побывали с “Детским экспрессом” в Пекине. Сейчас она заканчивает магистратуру и помогает нам с международными проектами, - отметила Тамара Бусоедова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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