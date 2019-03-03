Юнус-Бек Евкуров: В 2020-м мы готовы провести в Ингушетии крупные международные соревнования с участием наших спортсменов

В Ингушетии прошла встреча руководства республики с исполнительным директором Российского Союза боевых искусств (РСБИ) Рамилем Габбасовым.

Министр по физической культуре и спорту Ингушетии Дауд Алхазуров так прокомментировал нам это событие:

- Эти уважаемые люди приехали к нам, чтобы узнать, как у нас развивается система боевых искусств.

На встрече присутствовали руководители девяти федераций боевых искусств Ингушетии - таких видов спорта, как тайский бокс, грепплинг, боевое самбо, ММА, а также нашей национальной борьбы «шодсанлат».

Рамиль Габбасов, кстати, тоже мастер боевых искусств, рассказал о планах и мероприятиях РСБИ. Нам предложили открыть в Ингушетии филиал Союза, и мы, конечно же, с удовольствием это сделаем.

Большую помощь нам в этом оказывает глава нашей республики Юнус-Бек Евкуров. Кстати, он дал согласие стать почетным председателем нашего своеобразного совета, который объединит все федерации боевых искусств нашей республики.

Это станет хорошим толчком к решению многих наших задач.

А благодаря развитию этих неолимпийских видов спорта в Ингушетии, мы сможем привлечь дополнительное число молодых людей к занятиям спортом. Оторвать молодежь от улицы, сделать так, чтобы ребята были готовы к армии, и, естественно, мы также будем готовить их к участию в международных турнирах. А в 2020 году под эгидой РСБИ мы хотим провести крупное мероприятие и у нас в регионе.

На вопросы "Комсомольской правды" любезно согласился ответить и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров...

Юнус-Бек Евкуров: «В 2020-м мы готовы провести в Ингушетии международные соревнования по боевым искусствам» 00:00 00:00

- Юнус-Бек Баматгиреевич, чем объяснить, что боевые искусства с каждым годом становятся в Ингушетии все более популярными?

- Российский Союз боевых искусств объединяет различные виды спорта, которые сами по себе популярны. А это и самбо, и боевое самбо, и армейский рукопашный бой... Всего у нас - девять разных направлений.

Боевыми искусствами занимается и молодежь, и совсем взрослые. И мы вводим все новые и новые виды. И это важно для того, чтобы наши спортсмены уже могли выступать под флагом РСБИ на различных соревнованиях, в том числе - международного уровня. И уже показывать результаты командные.

Это будет важным стимулом для ещё более активного развития наших спортивных клубов, которые уже имеют такой хороший опыт.

Ну, а я буду на начальном этапе - как почётный президент - возглавлять это движение, а один из ведущих тренеров, один из руководителей клубов будет исполнительным директором. И затем уже - в последующем - ребята самостоятельно будут это дело продвигать.

И потом - мы собираемся ввести в эту систему и свой - ингушский вид спорта - как вид боевых искусств.

- Интересно. А вот то, что в 2020 году вы собираетесь провести крупные международные соревнования у себя в республике... Это мечта или уже реальность?

- Это не мечта, это реальность - все серьёзно. В 2020 году мы обязательно все это проведём - на высоком уровне, с участием наших спортсменов.

Ну, здесь надо получить добро от руководства РСБИ. Думаю, при организованном подходе и с учётом наших возможностей мы получим такое право. Тем более - мы хотим это сделать под открытым небом, в горной части Ингушетии.

- Да, высоко...

- Когда я говорил о высоком уровне, имел ввиду не только горы, а, прежде всего, организацию. И это станет таким хорошим брендом для Российского Союза боевых искусств.