2019-03-03T20:58:20+03:00
Спорт

Обзор матча Спартак - Краснодар 3 марта 2019: счет, голы, статистика игроков матча 18-го тура чемпионата России

Представляем вашему вниманию обзор матча 18 тура чемпионата России Спартак - Краснодар. Счет, голы, статистика игроков
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" первым забил в этой игре."Спартак" первым забил в этой игре.Фото: Евгений НЕСЫН
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3 марта в Москве на стадионе "Открытие Арена" прошел поединок 18 тура чемпионата России. В гости к "Спартаку" приехал ФК "Краснодар". Кубанцы грозно смотрятся в этом сезоне, занимая пока что второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги. "Спартак" же идет чуть поодаль. Но благодаря осечке столичного ЦСКА накануне у "красно-белых" появились перед игрой все шансы на то, чтобы вернутся в тройку лучших команд страны по итогам 18 тура сезона.

"Краснодар" на эту игру выставил боевой состав, но в атаку отрядил молодого Магомед-Шапи Сулейманова. Всю неделю по поводу игрока шло немало слухов и разговоров - каков же истинный возраст футболиста, которому все-таки 19? А не "переписанный" ли он? Никаких официальных решений или же санкций не последовало и все разговоры остались на уровне слухов. А вот хедлайнер атак "Краснодара" в этом сезоне Ари начал поединок в запасе.

"Спартак" же предстал в обновленном состоянии. В воротах - Селихов, в центре поля - Гулиев, Глушаков - в запасе, в обороне - бразильский новичок Айртон

Краснодарцы в этом календарном году сыграли три матча - дважды сыграли вничью в Лиге Европы и прошли в 1/8 финала турнира. И успели скатать в Ростов-на-Дону, где проиграли 0-1 в четвертьфинале Кубка России. А для "Спартака" эта встреча стала первой официальной в 2019 году.

Но, кажется, тяжесть и усталость от раннего старта в начале поединка помешали "Краснодару". И на 14-й минуте они получили крайне необязательный гол от соперников - после паса "за шиворот" защитникам в атаку ринулся Зе Луиш и мощно пробив низом поразил ворота кубанцев. 1-0. Но в первом тайме гости довольно быстро отыгрались - Маурисио Перейра после быстрой атаки гостей спустя 10 минут после пропущенного мяча восстановил равновесие. Так и ушли команды на перерыв при счете 1-1.

Вторая половина встречи получилась еще более напряженной. Но до голов у команд дело так и не дошло.

Центральный поединок 18 тура чемпионата России на стадионе "Открытие Арена" завершился вничью 1:1. Каждый остался на своих местах. "Краснодар" - второй, "Спартак" - четвертый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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