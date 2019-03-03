2019-03-03T21:21:53+03:00
Спорт

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев: Сегодня мы брали той смелостью, что была у нас

Наставник кубанской команды дал комментарий после игры со "Спартаком"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты "Краснодара" сыграли вничью 1:1 в матче 18 тура чемпионата России по футболу против "Спартака". Выездная игра сложилась неплохо для клуба, который уже несколько недель "на ходу" после выхода из отпуска сразу в плей-офф Лиги Европы. Четвертый календарный матч кубанцев в году завершился волевой ничьей.

- Комментарий к матчу у вас будет каков?

- Мы видели яркий матч, обе команды шли в атаку и порой футбол был слишком открытым. Мы увидели много красивой игры сегодня. Мы брали той смелостью, что была команда. Но нужно реализовывать свои моменты и забивать больше 1 гола. Начало было за "Спартаком", но затем стали справляться с соперниками. И вторая половина прошла на встречных курсах.

- У "Краснодара" была неполная заявка, почему?

- Сегодня была игра у "Краснодара-2", а ребята которые тренируются с основной давно не играли 90 минут. Отдали их туда.

- А у Игнатьева, писали, какой-то конфликт с клубом.

- Он просто не готов к матчу.

- Как оцените игру Фьулсона? Не было ли риска выпускать его к матчу со "Спартаком"? Не было ли сложностей к подготовке?

- В пропущенном мяче есть его вина. Но дальше он сыграл хорошо. У нас 3 центральных защитника и если кто-то выпадает, то Фьулсон выходит. Мы готовились нормально к матчу и никаких неожиданностей у нас не было перед матчем со "Спартаком".

ИСТОЧНИК KP.RU

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