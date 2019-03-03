Главный тренер "Спартака" Олег Кононов: "Результатом игры с "Краснодаром" остался недоволен"

Футболисты "Спартака" вышли с каникул, сыграв вничью первый официальный матч в календарном году. Домашний поединок с "Краснодаром" завершился вничью 1:1. После встречи наставник "красно-белых" Олег Кононов подвел итог поединку на "Открытие Арене".

- Комментарий к матчу каков будет?

- Сыграли вничью, таким образом, не могу, что было стыдно. Мы играли и старались доминировать в прессинге, во владении мячом. Не знаю никаких цифр, но в целом, думаю, в этом задании для игроков мы справились с теми возможностями, которые были у нас перед штрафной. Каждая ничья - это как проигрыш, поэтому независимо от того, что играли с "Краснодаром", командой, которая идет второй и борется за первое место, как и мы, результатом я не доволен.

- Почему решили оставить в запасе Глушакова?

- Те, кто нужен на данный момент, будут играть. Я выбрал такой вариант, потому что посчитал нужным, что с первых минут будут играть Зобнин и Гулиев, а Денис во втором тайме, чтобы усилить команду. Даже выйдя он усилил команду.

- Что с Ломовицким, почему замена была такой ранней?

- У него была микротравма, и он ушел. Но в целом я планировал его менять во втором тайме.

- Что произошло с Рассказовым? Во втором тайме было много брака.

- Я не спрашивал у него что произошло с ним. Обыкновенная усталость. Я вижу в нем прогресс по сравнению с осенней частью чемпионата. Если раньше концовку игр он проводил не слишком удачно, он справился в целом.

- "Спартак" задал очень высокий темп. Не боялись так начинать поединок?

- Это наши принципы игры, от которых мы отходить не будем. И в каждом поединке вы увидите от нас такую игру в том, что касается отбора мяча.

- Сегодня бросилось в глаза, что Зе Луиш много мог отдавать пас, но не отдавал. А сегодня он брал много брал на себя.

- Спасибо ему, что он забил гол и никому тогда не отдал. Но, я думаю, что это из-за того, что это первая игра, то было больше эмоций. Нам нужны эмоции направлять, а возможно и держать в себе и направлять это на атаку и отбор. В отборе эмоции должны помогать доигрывать эпизод, в атаке - не довлеть над игроком. Не справились мы с эмоциями в атаке.

- Несколько раз были хорошие подходы, но не хватало, казалось, понимания у "Спартака". Это пока команда не подстроилась друг на друга? Гол забили после выноса со своей половины поля.

- Мешают эмоции. Плюс те требования в атаке, которые нужны нам для полного понимания. Пока не то, что хотелось в атаке.

- Насколько довольны игрой Ханни в атаке?

- Первая игра - эмоции, где-то захлестывали. Не было четкости и у того же Ханни. Поэтому желания было больше, чем разума. Но Ханни знаете же как может играть и забивать. Это умный и техничный игрок. Нам нужно немного успокоиться - это я и скажу игрокам. Посыл это очень хороший, мы достаточно много работали над определенными компонентами. Не хватает нам точности в атаках.

- Как оцените игру Гулиева в центре?

- Аяз сегодня отыграл хороший матч, тем более его надо поздравить с официальным первым матчем за "Спартак". Он его достаточно уверенно провел, как будто играл давно. Я пробовал его на другой позиции. Я знаю, что он мог бы сыграть в этой позиции. И не стал его дергать, т.к. он не готов там сыграть.

- Выход Дениса Глушакова - больше боялись пропустить контратаку?

- Нет, я и планировал выпускать Дениса. В такую позицию вместо Аяза хорош Денис. По игре требовалось, чтобы мы не отдавали инициативу. Лучше него у нас не было игроков в прессинге. В игре мы применили три тактики - по ходу игры с учетом замен и тактических схем. И вот эта - 4-3-3. И вот если бы... да кабы... не буду говорить дальше.