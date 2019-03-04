Скарлетт Йоханссон собралась выйти замуж в третий раз

Скарлетт Йоханссон встречается с телеведущим Колином Жостом больше двух лет. Пара уже живет вместе и всерьез подумывает о свадьбе. Как рассказал источник из окружения 34-летней голливудской звезды, Скарлетт созрела для третьего замужества.

- Они с Колином съехались и живут вместе. Более того, они обсуждают будущий брак. Они любят друг друга, и хотят быть вместе, - рассказал приятель Скарлетт журналу US Weekly.

По словам инсайдера, возлюбленный Йоханссон без ума от своей подруги: Колин всерьез полагает, что Скарлетт – женщина всей его жизни, и именно с ней он хотел бы провести остаток своих дней. Жост готовится сделать Скарлетт предложение и уже подыскивает достойное ее кольцо для помолвки.

Роман Йоханссон и Жоста разгорелся в марте 2016 года – актриса и телеведущий познакомились на вечеринке у общих друзей. Оказалось, что у Колина и Скарлетт очень много общего, они часто выбираются на вечеринки, модные выставки, в рестораны и на романтические свидания вдвоем. Колин Жост — сценарист, актер, режиссер, а так же ведущий телешоу «Saturday Night Live», так что у влюбленных действительно много общих тем, интересов и знакомых.

Скарлетт и Колин планируют свадьбу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первые месяцы они скрывались от публики, ведь Скарлетт была еще замужем, и ее бракоразводный процесс был в самом разгаре. Голливудской звезде приходилось быть осторожной, поскольку как раз тогда они с мужем, французским журналистом Ромэном Дориаком, делили опеку над маленькой дочкой Роуз. Дориак хотел увезти дочь к себе во Францию, но Скарлетт удалось отвоевать опеку, и Роуз осталась жить в США с мамой.

Брак с Дориаком - уже второй для Скарлетт: ранее она была замужем за голливудским актёром Райаном Рейнольдсом. Двухлетние отношения пары убил слишком плотный график. Скарлетт и Райан много снимались и почти не виделись. К тому же во время съёмок своего очередного фильма Райан серьезно увлёкся партнёршей по съемочной площадке Блейк Лайвли, звезде сериала "Сплетница". Рейнольдс и Лайвли поженились вскоре после того, как артист развёлся с Йоханссон. Сейчас у Райана и Блейк уже двое детей.