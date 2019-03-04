2019-03-04T13:55:31+03:00
Звезды

Болезнь или проблемы с фотошопом: поклонники не понимают, почему так сильно поплыло лицо Юлии Началовой

Певица на фото просто неузнаваема
Ольга АНТОНОВА
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Разумеется, такие изменения во внешности звезды вызвали дискуссия среди поклонников в комментарияхРазумеется, такие изменения во внешности звезды вызвали дискуссия среди поклонников в комментарияхФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Юлия Началова на днях опубликовала в своем инстаграме фото, которое заставило сильно поволноваться ее поклонников. На нем она запечатлена вместе с подругой, при этом у самой певицы очень странное, как будто поплывшее лицо. Разумеется, такие изменения во внешности звезды вызвали дискуссия среди поклонников в комментариях.

Одни предположили, что, возможно, это следствие болезни (звезда уже несколько лет безуспешно лечится от подагры и вынуждена носить перчатки, чтобы скрыть изуродованные болезнью руки), а вторые выдвинули версии, что певица просто переусердствовала с фотошопом, стремясь скрыть следы усталости или недосыпа на лице. Впрочем, непропорционально худой смотрится и фигура бывшей супруги футболиста Алдонина. Она скорее похожа на подростку, чем на взрослую женщину.

Кстати, на этом фото на безымянном пальце правой руке Юлии снова заметно кольцо, напоминающее обручальное. Не так давно избранник певицы, судя по всему, сделал ей предложение руки и сердца. Особое ювелирное украшение появилось у артистки вскоре после Нового года. Но подробностями личной жизни Началова делиться не торопится. Говорит, уже обожглась на том, что ее подробности ее частной жизни становились топами новостей таблоидов и теперь она лучше будет умалчивать, чем открыто говорить счастлива ли она вдвоем с любимым мужчиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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