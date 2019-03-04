Джонни Депп заявил в суде, что Эмбер Херд начала изменять ему с Илоном Маском уже через месяц после свадьбы

Джонни Депп подал в суд на бывшую жену Эмбер Херд: актер называет обвинение в домашнем насилии, которое актриса предъявила ему в 2016 году, фальшивкой, и требует 50 миллионов долларов компенсации. Но и это еще не все. Как стало известно американскому порталу People.com, в иске 55-летний Джонни уверяет, что 32-летняя Эмбер стала изменять ему практически сразу после свадьбы. Актриса начала встречаться с миллиардером Илоном Маском уже через месяц после того, как вышла замуж за Деппа.

- Илон Маск наносил Эмбер поздние ночные визиты, - говорится в иске. - Он приходил в лос-анджелесский пентхаус Джонни Деппа и Эмбер Херд, когда Депп уезжал на съемки, и его не было в стране. Джонни Депп собирается доказать, что в тот вечер, когда его жена сделала фото со следами насилия на лице, именно Илон Маск был вместе с ней в пентхаусе, а не Джонни.

Напомним, актриса подала на развод после того, как обнародовала свои снимки с синяками и ссадинами на лице. Актриса обвинила Джонни в рукоприкладстве. Эмбер рассказала, что он ударил ее и швырнул в нее мобильный телефон. Сейчас Депп пытается доказать, что обвинение было сфабриковано, и на самом деле он не бил жену. Актер настаивает на компенсации в 50 миллионов долларов, потому что скандал с домашним насилием больно ударил по его карьере.

- Госпожа Херд знала, что ее продуманный обман сработает. В результате ложных обвинений против господина Деппа она стала любимицей сторонников движения #MeToo, послом Американского союза защиты гражданских свобод, - утверждают адвокаты Джонни.

После развода с Деппом Эмбер начала появляться на публике с Илоном Маском. Фото: Соцсети.

Представители Илона Маска уже отреагировали на заявление Деппа. По их словам, Илон Маск начал встречаться с Эмбер уже после того, как она подала на развод с Деппом в мае 2016 года. Якобы Маск и Эмбер стали видеться летом 2016 года, да и то их встречи были редкими и нерегулярными. А настоящие чувства между ними вспыхнули гораздо позже.

Отреагировали на иск и адвокаты Эмбер Херд. Юристы актрисы настаивают: Депп просто пытается заставить ее замолчать, но она не будет замалчивать все случившееся.

- Она не будет молчать. То, что делает Депп, доказывает, что он не может принять правду о своем оскорбительном поведении, - сообщили прессе представители Эмбер Херд.

В 2016 году Эмбер опубликовала свои снимки со следами насилия на лице и обвинила мужа в рукоприкладстве. Фото: Соцсети.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились в 2011 году на съемках фильма «Ромовый дневник». Несмотря на гражданский брак с Ванессой Паради, матерью его двоих детей, Джонни закрутил серьезный служебный роман. Актеры поженились в феврале 2015 года и прожили вместе около года. Затем Эмбер подала на развод, обвинив Деппа в домашнем насилии. В качестве отступных Депп заплатил бывшей жене 7 миллионов долларов, которые она передала на благотворительность.