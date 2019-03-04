Марсианский зонд InSight продолбил Марс на полуметровую глубину

Зонд InSight проделал отверстие в Марсе. Событие это историческое: впервые земной аппарат углубился в недра соседней планеты.

В недра проник штырь специальной установки - Heat Flow and Physical Properties Package — HP3 (Набор изучения Теплового Потока и Физических Свойств). Углубился, как минимум, на 18 сантиметров, а по оптимистическим оценкам, и на все 50.

«Проходческая» часть установки напоминает отбойный молоток — его штырь ударяет в грунт и тем самым проникает все глубже и глубже. В нынешней — первой серии — было нанесено 4 тысячи ударов за четыре часа работы.

Как рассказал Тильман Шпон (Tilman Spohn) - руководитель экспериментов с НРЗ из Немецкого аэрокосмического центра (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt - DLR), штырь или «крот» (mole ), как называют его ученые, наткнулся на камень и его перекосило примерно на 15 градусов.

Штырь в итоге вынули. И дали установке передохнуть — она охлаждается. Но в ближайшее время опять начнет долбить. По четыре часа в день.

Прибор на поверхность поставила роботизированная рука: он свисает с нее.

Прибор установлен. Слева видна тень от манипулятора роботизированной руки.

Задача — углубиться примерно на 5 метров. Далее посредством тепловых датчиков ученые планируют оценить, идет ли из марсианских недр хоть какое-то тепло, прогревается ли грунт под солнечными лучами, как меняется его температура в течение года. Попутно исследователи будут определять плотность марсианской почвы. А если повезет, то наткнутся на скопления воды в ней — на небольшой глубине.

Схема прибора для проникновения в недра Марса.

Исследовательский космический аппарат InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) добрался до Марса 26 ноября 2018 года. Мягко сел, «понял», что жив и здоров, осмотрелся, передал фото окрестностей, сделал селфи и теперь работает.

Рядом с НРЗ стоит другой прибор - сейсмограф высокой точности под названием SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure). Он реагирует на малейшие колебания почвы. Если на Марсе есть хоть какая-то тектоническая активность, прибор ее распознает и зарегистрирует.