«Не хочет работать — пусть живет битой»: блогер высказалась о передумавшей разводиться жене Башарова

История с разводом Марата Башарова и его супругой, которую он избил накануне Нового года несколько дней назад приобрела новый поворот: пара передумала расставаться. Сам актер заявил, что они с Елизаветой Шевырковой сейчас отдыхают в Таиланде и у них все хорошо. Остальное все - лишь домыслы "желтой" прессы. Это заявление вызвало неоднозначную реакцию у блогеров. Некоторые посчитали, что менять уважение к себе на крышу над головой для женщины как-то странно и может быть даже опасно, потому что избиение в любой момент может повториться. Например, блогер Лена Миро заявила, что после такого решения Шевырковой, ей женщину не жаль.

По словам Миро, супруга Башарова– «ленивая бабища, которая согласна терпеть побои и оскорбления за крышу над головой, за корм и за статус «счастливой жены и матери». «Не хочет работать – пусть живет битой скотиной», — откровенно заявила автор «Живого журнала».

Блогер выделила тенденцию, мол, дамы сами плохо относятся к себе, поэтому и не заслуживают другого отношения к ним мужчин. И к Лизе это тоже относится. Тем более, что она не первая супруга, которую жестоко бил актер.

Напомним, Башаров не раз становился героем светской хроники за побои, которые он наносил своим женам, однако, ни один случай не дошел до суда, а сам актер никак не был наказан. Так, вторая супруга актера Екатерина Архарова попала в больницу с переломом основания черепа и носа после рукоприкладства актера пять лет назад.

Госпитализировали и нынешнюю супругу ведущего «Битвы экстрасенсов», однако, и она не стала подавать в полицию на супругу, а вскоре улетела с сыном в Таиланд. Уже оттуда она заявила, что подает на развод, однако, вскоре почему-то передумала. Тем временем, актера за неумение сдерживать эмоции даже лишили роли в одном из спектаклей. При этом сам Башаров, как ни в чем не бывало приглашает поклонников своего творчества на постановки со своим участием.

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Случилось это вечером, 26 декабря. Что предшествовало ситуации? Елизавета, которая находится сейчас в клинике, не зная, что произойдет дальше, успела выложить два видео: на первом семейная идиллия, Марат играет с детками, на втором Шевыркова запечатлела застолье, где вместе с салатами и жаренными ребрышками соседствует бутылка текилы. (подробности)