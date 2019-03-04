Лекарства для первой помощи: снимут симптомы, но не вылечат

СПАСИТЕЛЬНЫЙ КАКТУС

В недавнем исследовании новый препарат помог пациентам снять мучительную боль в суставах на 24 часа. Производители рассказали, что в основе лекарства - вещество резинифератоксин (RTX), которое получают из марокканского кактуса Euphorbia Resiniphera. И не было бы ничего удивительного, если бы мы не узнали, что RTX в тысячи раз острее самого жгучего перца чили! Некоторые СМИ тут же напугали: такое лекарство не дает чувствовать боль, потому что попросту выжигает нервные окончания. То есть работает по принципу «нет нервов - нет проблемы». На самом деле, конечно, препарат работает не настолько калечащим образом. RTX ничего не жгет, а временно отключает рецепторы чувствительных нервов, ответственных за восприятие боли, поясняют специалисты. Когда действие лекарства заканчивается, то чувствительность и боль возвращаются.

Увы, до сих пор для науки и медицины остается серьезным вызовом лечение воспалительных процессов в суставах. В большинстве случаев врачи назначают нестероидные противовоспалительные препараты, в той или иной степени снимающие боль – ибупрофен, диклофенак, нимесулид и другие. Но принимать их самостоятельно дольше 2 - 3 дней не рекомендуется, это может привести к развитию побочных эффектов вплоть до язвы желудка и кровотечений. Если боль не проходит в течение долгого времени, нужно обратиться к врачу, чтобы вам подобрали индивидуальное лечение. В том числе могут быть назначены средства, которые снижают риск побочных эффектов или смягчают их последствия.

Совет: в некоторых случаях избавиться от боли в суставах позволяет снижение веса. За счет этого снижается нагрузка на суставы.

ОТ ЧЕГО ГОЛОВА РАСКАЛЫВАЕТСЯ

Головная боль занимает первое место среди самых частых видов боли. Известные всем аспирин, цитрамон, спазмалгон облегчают страдания, но лишь на некоторое время после приема. В следующий раз боль повторится, и, возможно, она будет сильнее. Что делать?

Трудно поверить, но, как показывают исследования, лишь в 10 - 20% случаев причина головной боли кроется в самой голове. В остальных ситуациях «виноваты» другие неполадки в организме. Наиболее распространенной считается головная боль вследствие интоксикации. Она может быть связана с пищевым отравлением, вирусными или бактериальными инфекциями, нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы.

Вторая по частоте причина головной боли – остеохондроз шейного отдела позвоночника, перенапряжение мышц шеи из-за принятия неправильной позы во время работы или сна. Третья причина связана с нарушением тонуса сосудов. У нас его нередко называют вегето-сосудистой дистонией (хотя в международной классификации болезней этот диагноз отсутствует). Также нарушение работы сосудов может быть вызвано атеросклерозом, то есть нарастанием холестериновых бляшек на стенки кровеносных сосудов.

Совет: если никак не удается установить причину вашей головной боли, попросите лечащего врача пройтись по всем этим основным причинам - назначить вам соответствующие обследования.

ЖАР СНИМЕТ, НО ПРОСТУДУ НЕ ВЫЛЕЧИТ

Во время эпидемии гриппа и ОРВИ жаропонижающие буквально сметают с прилавков. Однако препаратов, которые реально способны лечить грипп, единицы. Среди них - лекарства на основе действующих веществ осельтамивир и занамивир, доказавших свою эффективность в клинических исследованиях. При этом вирусы, как правило, живут от 5 до 7 дней, а прием лекарств сократить время болезни все равно не поможет (главный плюс препаратов - защита от тяжелых осложнений гриппа). Однако мучиться целую неделю от насморка, головной боли, жара и других неприятных симптомов в любом случае тяжело и даже небезопасно. И тут как раз приходят на помощь симптоматические лекарства.

Подчеркнем: если производители называют их средствами для лечения гриппа или противовирусными препаратами - это уловка. Потому что само заболевание вы не вылечите. Но облегчение тяжелых симптомов тоже, безусловно, важно. При этом нужно иметь в виду несколько моментов:

- Повышенная температура – защитная реакция организма для борьбы с вирусной или бактериальной инфекцией.

- Сбивать ее нужно только при повышении до 38 °С у детей и 38,5 °С у взрослых.

- Важно снизить температуру, и, пока она снова не подскочит до указанных значений, не пить таблетки одну за другой.

- Жаропонижающие нельзя принимать для профилактики, они применяются только когда поднялась температура.

Совет: не следует принимать жаропонижающие более 2 - 3 дней подряд, не проконсультировавшись с врачом.

ПЕРЕЕДАНИЕ ИЛИ АППЕНДИЦИТ?

Спазмолитики – еще один популярный вид лекарств, который многие хранят в домашних аптечках. Эти препараты снижают тонус гладкой мускулатуры сосудов и многих других внутренних органов. Обострение колита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта может сопровождаться спазмом петель кишечника. Спазм является причиной выраженных болей при почечной и желчной колике. Причины некоторых сосудистых заболеваний кроются в спазме стенок сосудов. На гладкую мускулатуру человек никак не может повлиять самостоятельно, поэтому требуется прием спазмолитиков.

С экранов телевизоров часто рекламируют препараты для снятия спазма. Но не уточняется, как человек может определить, что ему нужен именно спазмолитик. Самостоятельно решать, что боль в животе, голове, сердце нужно снимать именно спазмолитиком, очень рискованно. Прием этих лекарств может замаскировать серьезное заболевание, при котором нужно срочное хирургическое вмешательство. Например, аппендицит, внематочная беременность. Принять решение о том, что больному нужен именно спазмолитик, может только врач, убедившись, что жизни больного ничто не угрожает.

Совет: если у вас возникают сильные боли, которых раньше не было, срочно звоните в Скорую помощь. Как минимум, вас проконсультируют по телефону, как действовать дальше. Либо пришлют бригаду.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Если у вас гипертония

Всем, у кого время от времени повышается артериальное давление, врачи зачастую назначают сразу несколько лекарств. Важно понимать: эти препараты снижают давление, но не лечат причину гипертонии. Стоит отменить таблетки, и как давление повысится до прежних цифр или еще выше. При этом все препараты, в том числе от давления, имеют побочные эффекты. При использовании сразу нескольких лекарств побочные эффекты могут суммироваться.

Как врач хочу подчеркнуть: чтобы лечить гипертонию, нужно знать ее причины. В ряде случаев гипертония может быть следствием других болезней. Например, заболеваний почек, опухоли надпочечников и др. Во многих случаях, если у пациента еще нет осложнений гипертонии (инфаркт, инсульт) и он не старше 65 лет, есть высокие шансы нормализовать давление, соблюдая определенные правила. Основные из них:

- Ограничить употребление соли (как минимум - не досаливать готовые блюда в кафе и ресторанах, добавлять минимум соли при домашнем приготовлении);

- Не ужинать перед сном, не пить на ночь чай или алкогольные напитки;

- Больше двигаться. Вместо того, чтобы пить таблетки, просто пройдитесь по улице. Полчаса ходьбы способны нормализовать давление;

- Соблюдать режим дня. Не работать по ночам, спать не менее 7 ч в сутки;

- Исключить из рациона жареные, острые, копченые продукты, сладости и сдобу;.

- Не увлекаться кофе. Если каждый день выпивать по 3 чашки крепкого кофе, можно заработать «кофейную гипертонию».

- Важно правильно распределять время. Избегать спешки.