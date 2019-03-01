Денис Черышев помог "Валенсии" выйти в финал Кубка Испании на "Барселону"

В Испании прошел второй полуфинальный матч Кубка страны по футболу, в котором "Валенсия" играла у себя дома против "Бетиса". Команда, за которую играет российский полузащитник Денис Черышев, добилась победы в этой игре и прошла в финал турнира. Итоговый счет поединка - 1:0 в пользу "Валенсии".

Единственный гол, который решил итог двухматчевого противостояния, на 56-й минуте встречи забил Родриго Морено. Три недели назад эти е команды на поле "Бетиса" сыграли вничью 2:2. И по сумме двух поединков в финал прошла "Валенсия", одержав верх с общим счетом 3:2.

Денис Черышев во втором полуфинале провел на поле 23 минуты, выйдя во втором тайме на замену как раз таки Родриго, забившему победный гол в этой игре. И теперь Черышев получил шанс поспорить вместе с "Валенсией" за Кубок Испании. Каталонцы ранее первыми добились этого права, разгромив в Мадриде в ответной игре "Реал" со счетом 3:0 и выйдя в шестой раз подряд в решающий матч турнира.

"Барселона" - рекордсмен по числу побед в Кубке Испании. И финальный матч между "Барсой" и "Валенсией" пройдет 25 мая в Севилье.