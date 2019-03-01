2019-03-01T08:55:45+03:00
Спорт

Победную 10-матчевую серию "Тампы-Бэй" Никиты Кучерова в НХЛ остановил "Бостон"

"Брюинз" одержали победу со счетом 4:1 над одним из фаворитов сезона [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Бостон" выиграл у "Тампы" со счетом 4:1 на своем льду и прервал 10-матчевую победную серию противника."Бостон" выиграл у "Тампы" со счетом 4:1 на своем льду и прервал 10-матчевую победную серию противника.Фото: REUTERS
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10-матчевая победная серия клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" в регулярном чемпионате НХЛ прервалась. "Молнии" уступили на чужом льду со счетом 1:4 "Бостону". Команда, за которую играют россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский, приехала фаворитом на этот поединок, но в итоге уступила.

В составе «Брюинз» отличились Джейк Дебраск, Ноэль Аккьяри, Патрис Бержерон и Брэд Маршан. У гостей единственную шайбу забросил Энтони Чирелли. Исход поединка решили полторы минуты в третьем периоде, во время которых "молнии" пропустили три шайбы в свои ворота.

Никита Кучеров, который в этом сезоне набрал уже более 100 баллов по системе "гол+пас", в этой игре смолчал. Он провел на льду 22 минуты и получил 10 минут штрафа. Василевский же и вовсе не играл в этом поединке. Защитник Михаил Сергачев за 16 минут на льду сделал 1 бросок и провел 3 силовых приема.

Победная серия "Тампы" прервалась на отметке в 10 игр. А вот у "Бостона" эта победа стала девятой в последних 10 встречах. "Лайтнинг" продолжают лидировать в Восточной конференции - 102 очка. "Бостон" - второй, у команды 85 баллов.

Обзор матча Тампа Бэй - Бостон 28 февраля 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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