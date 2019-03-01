"Барселона" пошутила над обладетелем "Золотого мяча" Модричем

Лучший футболист мира 2018 года полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич стал объектом троллинга со стороны вечных конкурентов "королевского клуба" - "Барселоны". Несколько дней назад каталонцы в ответной игре полуфинала Кубка Испании победили "Реал" со счетом 3:0 и вышли в финал турнира.

И вот "Барселона" у себя в соцсетях решила потроллить "Реал" и самого Модрича лично. В Твиттере каталонцев появилось фото эпизода последнего матча двух клубов. На нем - Модрич фолит на Месси и хватает аргентинца за футболку, почти сняв ее с Лео. Но подпись весь накал этого эпизода переводит в шутку.

Тот самый момент матча, который лег в основу шутки "Барселоны".Фото: REUTERS

- Получить футболку Месси куда проще в нашем онлайн-магазине, - говорится в сообщении "Барселоны" в официальном клубном Твиттере.

Отметим, что уже завтра, 2 марта, между "Барселоной" и "Реалом" будет сыгран очередной матч. На этот раз - в рамках чемпионата Испании. Это будет уже третье "Класико" за последний месяц. Ранее дважды эти команды играли в полуфинале Кубка Испании и "Барселона" была сильнее.

В столице Каталонии матч завершился вничью 1:1, а в ответной игре на поле "Реала" команда Месси была сильнее, выиграв со счетом 3:0.