Артемий Панарин после гола и паса за "Коламбус" повторил достижение Уэйна Гретцки

Двумя набранными очками в матче регулярного чемпионата НХЛ отметился российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин. Он забросил шайбу на 28-й минуте и сделал результативную передачу в этой игре. А его клуб одержал победу со счетом 4:3 в овертайме над "Филадельфией". В составе которой защитник Иван Проворов сделал результативный пас.

В составе "Коламбуса" кроме Панарина шайбами отметились Оливер Бьоркстранд (11-я минута), Скотт Харрингтон (46) и Сет Джонс (65 ОТ). У проигравших отличились Якуб Ворачек (4) и Трэвис Занхайм (19, 54).

Иван Проворов после этой игры заработал в сезоне 23 (6+17) очков за результативность. Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 28 из 31 броска по своим воротам.

А вот Артемий Панарин, пройдя отметку в 70+ очков за сезон, установил новый личный рекорд. В 60 играх этого сезона Панарин набрал 71 (25+46) очков. А это значит, что он стал третьим в истории хоккеистом, который не проходил драфта, но в четырех первых сезонах в НХЛ набрал более 70 очков. Ранее это удавалось сделать Уэйну Гретцки (13 сезонов подряд) и Петеру Штястны (10 сезонов в лиге подряд).

"Коламбус" с 75 очками - шестой в Восточной конференции НХЛ. А вот "Филадельфия" при 68 баллах - на 10 позиции.