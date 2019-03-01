2019-03-01T11:43:15+03:00
Общество

ivi покажет голливудские фильмы за 1 рубль

В честь своего дня рождения онлайн-кинотеатр ivi подготовил подарок для всех поклонников кино - подборку фильмов самых известных голливудских студий
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“Звезда Родилась”, Warner Bros.“Звезда Родилась”, Warner Bros.
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2 марта вы сможете посмотреть ленты от Universal, Fox, WarnerBros., Sony и Disney на специальных условиях, заплатив всего 1 рубль*. Отдыхайте, заряжайтесь эмоциями в первый весенний уикенд и смотрите лучшие фильмы вместе с ivi!

“Звезда Родилась”, Warner Bros.

Фильм Брэдли Купера с Леди Гагой и им самим в главных ролях претендует на звание самой романтической истории года! Песня из фильма Shallow была отмечена премией «Оскар» в номинации «Лучшая оригинальная песня», которую исполнители главных ролей трогательно спели прямо на церемонии. Сам фильм буквально наполнен любовью, пусть и в сочетании с драматическими событиями. В центре сюжета — романтические отношения кантри-музыканта Джексона Мейна и восходящей звезды Элли. Джексон первым оценил ее необыкновенный талант, но пока Элли строит карьеру, сам он страдает от серьезных проблем со слухом и пытается найти спасение в алкоголе.

“Звезда Родилась”, Warner Bros.

“Звезда Родилась”, Warner Bros.

“Ничего хорошего в отеле “Эль Рояль”, Fox

Находящийся в запустении отель “Эль Рояль” — удивительное место. Он находится на границе двух штатов. Номера, расположенные на территории Калифорнии, стоят дороже, а в той части, что расположена в Неваде, нельзя заказать алкоголь. Однажды ночью в отеле останавливаются семь незнакомых между собой постояльцев. У каждого из них - своя тайна, свои проблемы и свои причины выбрать для ночевки именно эту странную гостиницу.

“Ничего хорошего в отеле “Эль Рояль”, Fox

“Ничего хорошего в отеле “Эль Рояль”, Fox

“Сплит”, Universal

Отличный вариант для тех, кто предпочитает фильмы с напряженным сюжетом. Три девушки оказались похищены психопатом Кевином, страдающим от расстройства множественной личности. Похититель предстает перед узниками в разных обличиях и, шаг за шагом, они узнают его историю. Помочь девушкам пытается психиатр Кевина, однако смертельная опасность угрожает и ей самой.

“Сплит”, Universal

“Сплит”, Universal

“Поиск”, Sony

Фильм о силе родительской любви и о том, что никогда нельзя опускать руки. Дочь главного героя Дэвида Кима (Джон Чо) неожиданно пропала, и в отчаянии отец начинает собственное расследование. Одна за другой раскрываются тайны и лопаются мыльные пузыри: оказывается, Дэвид и не подозревал, какую жизнь на самом деле вела его дочь. Но и это еще не все: детектив полиции, которая взялась вести дело, действует отнюдь не из интересов следствия.

“Поиск”, Sony

“Поиск”, Sony

“Человек-муравей и Оса”, Disney

Двадцатая по счету супергеройская история кинематографической вселенной Marvel. Фильм переносит зрителей в 1987 год. В попытке отыскать свою жену Джанет главный герой, Хэнк Пим, вместе с дочерью исследует скрытые возможности квантового пространства. Удастся ли им преодолеть все сложности и вернуться из “Квантового туннеля”?..

“Человек-муравей и Оса”, Disney

“Человек-муравей и Оса”, Disney

*Условия акции: ivi предоставляет возможность арендовать на 48 часов (TVOD) пять фильмов по 1 рублю в формате SD из этой подборки. Акция действует только на территории РФ на сайте ivi.ru и в приложении на Смарт ТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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