Йога, зумба и карате в парках: Как "Зеленый фитнес" вывел на зарядку тысячи россиян

Парки, скверы и набережные по всей стране из обычного места для прогулок прекращаются в площадки для йоги и зумбы, футбольные поля и даже татами для боевых искусств. В Татарстане проводить воскресные зарядки на свежем воздухе для всех желающих начала "Корпорация активной молодежи" еще в 2015 году. Проект получил название "Зеленый фитнес".

Постепенно идея собираться вместе ради спорта привлекала все больше поклонников и уже через три года, в 2018, организаторы решили проводить занятия в еще четырех городах Татарстана. В итоге... к тренировкам присоединились жители 25 городов со всей страны - от Самары до Иркутска, от Ставрополя до Челябинска.

zf_kzn Воскресное утро на набережной Озера Кабан

Тренировки проводят опытные инструкторы, причем из воскресных "разминок" "Зеленый фитнес" превратился в настоящую альтернативу спортзалам. В четырех городах Татарстана - Казани, Альметьевске, Набережных Челнах и Нижнекамске - с 2018 года занятия в парках и скверах проходят ежедневно, с весны по осень.

zf_kzn Йога в Парке Континент в Казани

Останавливаться на этом не собираются. В конце 2018 года проект получил поддержку фонда президентских грантов. Ребята надеются, что городской спорт и систематические тренировки на свежем воздухе в этом году станут привычкой для 150 тысяч человек из 30 городов России. Новый сезон занятий стартует в апреле 2019 года.

Программу составляют на любой вкус: можно выбирать из 15 спортивных направлений. Среди них - скандинавская ходьба, бег, велоспорт, воркаут, кроссфит, йога, стретчинг, пилатес, зумба, аэробика, цигун, функциональная тренировка, суставная гимнастика, латина, единоборства (бокс, микс файт, карате).

zf_kzn Утренняя йога на Озере Кабан

Для того, чтобы привлекать к "Зеленому Фитнесу" не только "прокачанных адептов" ЗОЖ, но и всех горожан, "Корпорация активной молодежи" раз в месяц устраивает "ZF FEST" - крупные тематические фестивали. Здесь можно не только попробовать свои силы в новом направлении спорта, но и послушать выступления артистов, потанцевать и просто весело провести время.

zf_kzn Фестивали Зеленого Фитнеса - это не только тренировки, но и веселье. Пенные вечеринки, например

В 2019 году добавят и новые направления. Теперь "Зеленый фитнес" - это не только про тело, но и про новые знания. Организаторы планируют бесплатные лекции по правильному питанию, встречи со спортивными врачами, диетологами, кулинарные мастер-классы.

Принимать участие в тренировках зовут не только активную молодежь, но и целые семьи, пожилых россиян, людей с ограниченными возможностями здоровья. А для того, чтобы рассказывать участникам о месте и времени новых тренировок, а заодно - мотивировать их на спортивные достижения, придумали сервис Zelfi. Это мобильное приложение, где можно не только найти расписание, но и узнать, кто из друзей пойдет на тренировку, изучить карту ближайших занятий, а также получать баллы за участие и даже создавать собственные спортивные мероприятия и приглашать на них гостей. Самые активные участники получают подарки на церемонии закрытия сезона.

Зима - не повод расслабляться. В декабре "Зеленый фитнес" устроил зарядку одновременно для жителей 45 районов Татарстана Фото: проект "Зеленый фитнес"

Организаторы надеются, что регулярные бесплатные занятия в парках и скверах в своем районе помогут многим занятым горожанам выкроить время на спорт, а тем, кто все откладывает первую тренировку до "понедельника" - сделать первый шаг.