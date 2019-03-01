«Кровавый» детектив на чемпионате мира по лыжам в Зеефельде

Укус «Кобры»

На чемпионате мира по лыжам творятся великие дела. Австрийская полиция совместно с немецкими коллегами устроили масштабную облаву на распространителей допинга. Улов был потрясающим: удалось взять с поличным нескольких лыжников, а так же накрыть базу допингеров. Располагалась она в Зеефельде рядышком с отелем, где живет сборная Австрии. А замаскирована она была под парикмахерскую!

Зарубежная пресса теперь называет ее «допинговым салоном». Там было все вплоть до центрифуг для перегонки крови. Спортсмены приходили к «парикмахерам», чтобы спокойно сделать переливание крови: есть такой запрещенный допинг-прием в спорте, когда в организм спортсмена перед стартом перекачивается его же кровь, взятая несколько недель назад, и повышается выносливость. Когда полицейское подразделение под романтическим названием «Кобра» ворвалось в «допинговый салон», один из спортсменов сидел там прямо с торчащей из вены иглой.

Австрийские допингеры носят погоны?

Это был австриец Макс Хауке. Он и его товарищ по сборной Австрии Доминик Балдауф уже признались в нарушении допинговых правил. Также уже успел дать признательные показания задержанный лыжник команды Казахстана Алексей Полторанин, и два члена сборной Эстонии Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв. Самое интересное, что антидопинговое агентство Эстонии было в числе тех, кто наиболее рьяно выступал за отстранение России от Олимпийских игр и настаивали на максимально жестком ее наказании за допинговые нарушении.

Австрийский лыжник Макс Хауке.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С австрийцами тоже все непросто. Адвокат Артем Пацев утверждает, что оба пойманных австрийских лыжника служат в полиции, и приводит в доказательство снимок из соцсетей, где Балдауф действительно позирует в форме. Пацев вспоминает историю, как во время слушаний по отстранению сборной России обвинители в качестве отягощающих обстоятельств упоминали, что все наши спортсмены служат в «Динамо» или в ЦСКА и носят погоны. Будут ли теперь отстранения федераций Австрии и Эстонии? Нейтральные флаги? Суды в Швейцарии?

«Доктора допинга» взяли в Германии

А организатора «допингового салона» арестовали в Германии. Имя его не сообщается, а по оперативным сводкам он проходит под кличкой «Парикмахер». На чемпионате мира работали его помощники, а самого его немецкая полиция задержала в городе Эрфурте. Клиентами клиники «парикмахера» были 60 атлетов из самых разных видов спорта, таких как плавание, велоспорт, футбол, гандбол... Полиция сейчас пытается установить, сколько из них гоняли кровь или пользовались другим допингом. Но уже заявляет: «преступная организация действует во всем мире более пяти лет».

Так что эхо этой истории может грянуть в любой момент. А представители других видов спорта ждут новых облав. На очереди - биатлонисты, чемпионат мира у них стартует 7 марта в шведском Эстерсунде.

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