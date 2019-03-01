Александр Лукашенко дал прогноз на исход выборов на Украине

Александр Лукашенко заявил, что победителем президентских выборов на Украине станет Петр Порошенко.

"Порошенко победит, это абсолютно точно, - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос украинского журналиста. - Он выйдет во второй тур, скорее всего с Зеленским. Но своего последнего слова Порошенко еще не сказал".

Президент Белоруссии пояснил, что пришел к такому выводу в результате анализа и просчитывания разных вариантов.

О Зеленском Лукашенко сказал, что он напомнил ему себя в середине девяностых." Я был чуть популярнее, но даже я не ожидал, что меня выберут президентом. Такая реакция общества была на бандитизм, который творился тогда".

Президент Белоруссии добавил, что настоящая катастрофа на Украине произойдет, если там разместят натовские ракеты средней и меньшей дальности.

"Такие разговорчики уже пошли, но это будет настоящая катастрофа для украинской государственности, потому что Россия допустить такого развития событий просто не может", - подчеркнул Лукашенко.

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