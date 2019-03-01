Почему кошки мурлыкают и боятся огурца: Что россияне ищут про котов в Яндексе

1 марта по всему миру отмечают неофициальный День кошек. Специально к этому международному празднику команда «Яндекс для медиа» составила рейтинг популярных вопросов, которые задают поисковику пользователи по всей России.

Команда «Яндекс» проанализировала запросы со словосочетанием «почему кошки», заданные российскими пользователями за год. Оказалось, больше всего пользователи поисковика хотят знать почему кошки мурлыкают. Этот вопрос получил 100 баллов в рейтинге. Также в тройке самых популярных запросов оказались желание узнать почему кошкам нельзя смотреть в глаза и почему у них пахнет изо рта.

Интерес у многих россиян вызывает причины кошачьего чихания, беспричинного мурлыкания, а также страха, который вызван огурцами. Соответствующие запросы набрали от 34 до 36 баллов.

Вопросы о том, почему кошки топчут нас лапами и любят валерьянку, оказались менее популярными, тем не менее заработали примерно 30 балов.

Популярные запросы со словосочетанием «почему кошки», заданные российскими пользователями поиска Яндекса с 25.02.2018 по 25.02.2019.

Пользователи «Яндекс» также могут узнать популярные вопросы о весне, недвижимости в Москве, достопримечательностях Петербурга, а также рейтинги, приуроченные к актуальным событиям и памятным датам. Это стало возможным для подписчиков «Терминала» статистика при помощи новой рубрике «Рейтинги поиска».