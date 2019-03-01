2019-03-01T16:42:31+03:00
Экономика

«Россети» за три года перейдут на электронное управление электросетями

Крупнейшая энергокомпания в мире ПАО «Россети» намерена в течение трех лет разработать электронную систему управления электросетями, чтобы исключить человеческий фактор и снизить аварийность, заявил глава компании Павел Ливинский
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Фото с сайта www.kremlin.ruФото с сайта www.kremlin.ru
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В пятницу Ливинский на встрече с президентом страны Владимиром Путиным обсудил работу энергосетей в осенне-зимний период.

«Высокий уровень неуязвимости российского сетевого комплекса обеспечат современные системы. Беру на себя обязательство в течение трёх лет такую систему разработать», - сказал Ливинский, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Он добавил, что необходимо исключить человеческий фактор, передав все управление компьютерам. Сотрудники энергокомпаний должны будут вмешиваться только в случае аварийных ситуаций, пояснил глава «Россетей».

По его словам, число аварий по итогам прошлом года в сетях сократилось на 17%, а длительность перебоев на 40%. Потери при этом удалось снизить до 9%.

Ливинский напомнил о серьезной аварии в новогодние праздники, когда из-за шторма на Балтике сотни тысяч жителей Финляндии и Швеции остались без света. При этом в Калининградской области отключения затронули лишь небольшую часть жителей.

«Я же был в это время в Калининграде, помню. Там хорошо отработали», - отметил Путин.

Ливинский уточнил, что в рамках программы развития интеллектуального учета планируется установить около 22 миллионов счетчиков, что даст хорошую загрузку отечественной промышленности. Внедрение новых технологий, по словам главы компании, не должно повлиять на увеличение тарифов.

Ливинский также входит в советы директоров ФСК ЕЭС, АО «СО ЕЭС» и «Русгидро» . Член президиума Российского национального комитета Мирового энергетического совета и наблюдательного совета Научно-технического совета Единой энергетической системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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