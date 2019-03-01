2019-03-01T18:01:29+03:00
Звезды

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Певицу спас водитель, который находился рядом [видео]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Злата Огневич получила широкую популярность в 2013 годуЗлата Огневич получила широкую популярность в 2013 годуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Киеве неизвестный напал на украинскую певицу Злату Огневич. Артистка представляла Украину на Евровидении в 2013 году.

Злату Огневич спас водитель, который находился рядом в момент происшествия. Исполнительница отметила, что злоумышленник преследует ее уже два года.

"Сегодня случилось то, чего я так долго ждала. И не ждала. Сегодня на меня напали. Возле моего же дома. Не знаю теперь, что с этим делать. Я уверена, что человек, который это сделал, сейчас смотрит. А поэтому я прошу оставить меня в покое, не преследовать меня больше, потому что все это выльется в неприятную для тебя историю", - обратилась к злоумышленнику в соцсетях певица.

zlata.ognevichzlata.ognevich
Злоумышленник преследует певицу не первый год
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Скандальный инцидент произошел в тот момент, когда Огневич возвращалась с концерта. "Я вышла из машины - и вдруг сзади меня схватили за руку. Я попыталась вырваться, но мужчина был сильный и крепко держал. Мой водитель выскочил из авто и оттащил нападающего, держал его до тех пор, пока не приехала полиция. Она приехала быстро", - пояснила Злата.

В своих соцсетях Огневич также опубликовала видео, на котором неизвестный ведет себя агрессивно и угрожает ей преследованием: "Я не отстану от тебя никогда в жизни. Никто тебе не поможет".

zlata.ognevichzlata.ognevich
На звезду Евровидения напали после концерта
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Нападавший был задержан полицией, однако женщина опасается, что мужчина может появиться снова. "Но что будет дальше, я теперь не знаю, потому что ему известен мой адрес, и я никак не могу защитить себя", - посетовала 33-летняя певица.

Злата Огневич в финале Евровидения.Международный песенный конкурс проходил в шведском городе Мальме

Злата Огневич получила широкую популярность в 2013 году. Она представляла Украину на конкурсе Евровидение с песней «Gravity», заняв третье место место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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