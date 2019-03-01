Кому дом Скрипаля? Там снова можно жить!

К годовщине отравления Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом их печально известный дом в Солсбери очищен и распахнет свои двери для новых жильцов. Если таковые, конечно, найдутся...

- Власти сотрудничают с владельцем недвижимости, советом графства Уилтшир и другими партнерами, чтобы обеспечить полное восстановление дома. Работы уже начинаются. После их завершения дом снова будет доступен для использования, - озвучил в пятницу телеканал Sky News заявление министерства по защите окружающей среды Британии.

Тем временем, на фоне снижения общего туристического потока в английский городок за год на 27% у российских и китайских туристов вырос спрос на тур по «местам Скрипалей». Это и дом, чья дверную ручку «агенты ГРУ» обрабатывали боевым веществом из флакончика из-под духов, и ресторан Zizzi, где их жертвы обедали, и лавочка, на которой они потеряли сознание.

- Но мы ответили, что это не то, что способно помочь городу, не то, чего мы бы хотели, и это не те вещи, которые мы бы хотели увековечивать, - заявил РИА Новости специалист туристического центра Солсбери Стив Шарп.

Власти, по его словам, выделили на ребрендинг и рекламу города 3,7 миллиона фунтов стерлингов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отравленная в Солсбери дочь шпиона Юлия Скрипаль задолжала за «коммуналку» почти 35 000 рублей

Родственники утверждают, что в московской квартире девушки живут неизвестные (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Скрипали живы, но этому никто не верит

Британский посол в РФ рассказал, почему Лондон не хочет проводить совместное расследование с Москвой (подробности)

МНЕНИЕ

«Дело Скрипалей» - это часть операции «Паранойя»

Александр ВАСИЛЬЕВ

К годовщине «отравления в Солсбери» историк спецслужб выдвинул свою версию событий (подробности)