2019-03-01T18:03:29+03:00
В мире

Кому дом Скрипаля? Там снова можно жить!

А туристы из России и Китая теперь просят туры в Солсбери
Ася ХОВАНСКАЯ
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Печально известный дом в Солсбери очищен и распахнет свои двери для новых жильцовПечально известный дом в Солсбери очищен и распахнет свои двери для новых жильцовФото: REUTERS
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К годовщине отравления Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом их печально известный дом в Солсбери очищен и распахнет свои двери для новых жильцов. Если таковые, конечно, найдутся...

- Власти сотрудничают с владельцем недвижимости, советом графства Уилтшир и другими партнерами, чтобы обеспечить полное восстановление дома. Работы уже начинаются. После их завершения дом снова будет доступен для использования, - озвучил в пятницу телеканал Sky News заявление министерства по защите окружающей среды Британии.

Тем временем, на фоне снижения общего туристического потока в английский городок за год на 27% у российских и китайских туристов вырос спрос на тур по «местам Скрипалей». Это и дом, чья дверную ручку «агенты ГРУ» обрабатывали боевым веществом из флакончика из-под духов, и ресторан Zizzi, где их жертвы обедали, и лавочка, на которой они потеряли сознание.

- Но мы ответили, что это не то, что способно помочь городу, не то, чего мы бы хотели, и это не те вещи, которые мы бы хотели увековечивать, - заявил РИА Новости специалист туристического центра Солсбери Стив Шарп.

Власти, по его словам, выделили на ребрендинг и рекламу города 3,7 миллиона фунтов стерлингов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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