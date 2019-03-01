«Ты кто такой?»: Никита Михалков ответил Сергею Доренко после высказываний о Карбышеве

Сложно переоценить резонанс, который знаменитый кинорежиссер создал своим предыдущим выпуском «Бесогона». Фрагмент шоу «Comedy Woman» 2013 года и его оценка «взорвали» СМИ и соцсети. В минутном ролике Екатерина Варнава, Надежда Сысоева и Наталия Медведева шутят (если так можно выразиться) о генерале Дмитрии Карбышеве, герое Великой Отечественной войны, жестоко замученным фашистами в концлагере Маутхаузен.

Никита Михалков дал грубое определение юмористкам — овцы. Недавно «Комсомольская правда» публиковала большое интервью Дмитрия Карбышева, внука генерала. Он уже подал заявление в Следственный комитет РФ на шоу и телеканал, где позволили себе такой юмор. Потомок героя не принял Инстаграм-извинений одной из актрис.

Никита Михалков выпустил новый «Бесогон», который посвятил анализу возникшему по этому поводу скандалу.

БесогонTV Надо, господа, дело делать! .Новый выпуск авторской программы БесогонТВ Никиты Михалкова

73-летний режиссер поблагодарил зрителей за реакцию и большой отклик на эту программу. И первым делом Михалков снова запустил тот самый ролик, который продолжают блокировать в Ютуб «в целях соблюдения авторских прав».

О Натальи Медведевой, которую люди травили за молчание и вынудили извиниться, Никита Сергеевич высказался уже без жесткий определений:

- Меня очень удивило, порадовало и обнадежило то, что Наталья Медведева, которая играла в этом клипе одну из ролей, нашла в себе мужество и разместила в Инстаграме пост с извинениями, - сказал он. - Нужно отдать должное Наташе. Это поступок. Но в этом послании, записи заинтересовала мысль: «На тот момент я искренне думала, что фамилия вымышленная».

natalymedvedeva Приношу свои глубокие извинения за номер в Камеди Вуман 2013 года, где упоминалась фамилия великого генерала. На тот момент, я искренне думала, что эта фамилия вымышленная. Искренне. Правда. Извините меня.

По общедоступным данным, экс-участница «Comedy Woman» родилась в 1985 году, от чего и отталкивался Михалков в своем анализе.

- Судя по всему, Наташа пошла в школу в 1991-1992 году. Прибавьте 5 классов, это 1996-1997-й, когда уже должны были осознанно изучать историю Великой Отечественной войны. Мы понимаем, что вообще происходит? Уже в это время мы видим, что новые реформы образования работают - в 2013 году молодая актриса, талантливая девушка Наташа Медведева, уже будучи взрослым человеком, была убеждена, что это вымышленная фигура. Вот это и есть результат нашей образовательной реформы. Это вина Наташи? Нет, не вина. Это ее беда. Это беда сотен тысяч молодых людей, которые стали жертвы реформы образования и к общему изумления не имеют представления о тез потрясающих героях не только Великой Отечественной, но и туда дальше в историю, героев, которое они обязаны знать, если хотят жить полноценной жизнью в своей стране, - делает неутешительный вывод Никита Сергеевич.

Режиссер приводит в пример публикацию журналиста, декана высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова. Виталий Третьяков рассказал своим студентам о скандале вокруг этой шутки, но по реакции понял, что они не понимают о чем, а главное, о ком речь.

- Подвожу итог: о генерале Дмитрии Карбышеве выпускники российских средних школ не слышали вовсе, а кто такой генерал Власов знают. Все знают, - написал Виталий Третьяков.

Никита Михалков ужаснулся вместе с деканом главного вуза страны.

- По-моему, ярчайшее доказательство того, что это катастрофа! Реальная катастрофа! - заявил режиссер. - Но есть более удивительные примеры.

Одна сторона медали, что они не знают каких-то исторических персонажей, но дело в том, что они не знают, что еще страшнее, значение слов русского языка. То, что война была с немцами, знают не все! Он привел массу примеров безграмотности школьников. Но не только школьников. И учителей, к примеру, исправляющих правильно написанное слово «глобус» на «глобуЗ» и делающих ошибки в пометках.

- А кто учителя? Учителя сегодня - это те, кто учился в эти «святые 90-е», как их называет либеральная интеллигенция. Это такие же дети, которым во время изучения ВОВ не рассказывали про Карбышева. Это неграмотные люди, - говорит он. - Вы понимаете степени безоружности, беспомощности? Это очень обидно. И не только тем, кто не знает. Это должно быть обидно и оскорбительно всем нам, потому что это поколение, которое приходит на смену другому, нашему.

- Представьте себе, если бы генерал-лейтенант Карбышев выбрал то, что ему предлагали, когда допрашивали. Он мог сидеть вместе с генералом Власовым, пить чай в теплом помещении и рассуждать о будущем России после падения Большевизма, но генерал Карбышев принимает мученическую смерть. Чудовищную. И в результате о Карбышеве, о человеке, который выстоял, который не сломался, не пошел на уговоры, на сговор с немцам, про Карбышева, принявшего мученическую смерть, молодое поколение не знает ничего, а про предателя Власова знают все. Ну как это может быть? - рассуждает Михалков.

И перешел к высказыванию Сергея Доренко, известного «телекиллера», ныне возглавляющего радиостанцию «Говорит Москва»:

- Он [Михалков] просто вспоминает 2013-й год, как сейчас и начинает нам его приводит. Он немножко путает историю с Карбышевым, которая уже хорошо известна. Что это было массовое убийство 400 человек. Температура была не -40, а -12. Для того, чтобы не смеялись над нашей историей, нужно отобрать у Никиты Михалкова камеру и микрофон. Сделайте ему картонную камеру, микрофон, пусть он туда попердывает что-то свое задушевное, но ахинею не несет. Потому что когда он смешен, а Михалков смешон, начинают смеяться над нашей историей, перепутывая Михалкова и историю. Для того, чтобы не дискредитировать историю нужно отобрать микрофон и камеру у Никиты Михалкова. Может, кто-то из домашних это сделает? Может, у него есть нянечка, пусть отберет у него микрофон? - предлагал Сергей Доренко в эфире своей радиостанции 5 февраля, еще до того, как о «двух градусах» высказалась PR-агент Натальи Медведевой.

Михалков ответил Доренко.

- В чем упрек? Неточность наша в том, что генерал Карбышев не был в числе этих 400? Но среди этих 400 генерал-лейтенантом был именно Карбышев. И мы говорим о Карбышеве. Именно он вошел в историю как герой, принявший мученическую смерть. 40 или 12 градусов? Это потрясающе! А если при 0 градусов, господина Доренко поставили бы к стенке и облили ледяной водой, как бы он себя чувствовал? Это такая демагогия, из которой делается вывод, что мы маразматики и я первый, что мы лжем, что мы неточны. Мне то по барабану. Но это не меня одного касается. Это абсолютное оскорбление сверху вниз наотмашь всех вас, которые смотрят наши передачи, пишут нам письма. На каждый роток не накинешь платок. Но это радиостанция «Говорит Москва», голос столицы нашей родины. Эта хамская приблатненность, словесная диарея... Ты кто такой? Почему ты берешь на себя право судить людей, разговаривать со своими радиослушателями как гуру, как элита? - возмутился Никита Михалков.

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