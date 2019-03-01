2019-03-01T19:30:44+03:00
Происшествия

19-летняя студентка МАИ ранила ножом двоих соседей по общежитию

Девушку госпитализировали в психиатрическую больницу
Анастасия ВАРДАНЯН
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Причины нервного срыва студентки выясняют врачиПричины нервного срыва студентки выясняют врачиФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Настоящий переполох в ночь на четверг, 28 февраля, в общежитии Московского авиационного университета на улице Фестивальной устроила 19-летняя студентка. Девушка с ножом в руках полночи бродила по коридорам. В одном из них она встретила двоих студентов, у которых попросила сигареты. Парни едва успели сказать, что не курят, как девушка бросилась на них с ножом. Благо, с реакцией у студентов оказалось все неплохо . От ударов они сумели увернуться, хотя без порезов не обошлось. О странной и агрессивной соседке они сразу же сообщили в полицию.

- Прибившие на место ЧП сотрудники полиции, задержали девушку. В руках у нее был кухонный нож. Она была передана медикам и в последующем госпитализирована в психиатрическую больницу, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Молодые люди отделались небольшими порезами. От госпитализации парни отказались. Причины нервного срыва студентки выясняют врачи. По словам подруг, девушка переживала из-за неразделенной любви. Но это - не повод размахивать ножом!

- По данному факту проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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