19-летняя студентка МАИ ранила ножом двоих соседей по общежитию

Настоящий переполох в ночь на четверг, 28 февраля, в общежитии Московского авиационного университета на улице Фестивальной устроила 19-летняя студентка. Девушка с ножом в руках полночи бродила по коридорам. В одном из них она встретила двоих студентов, у которых попросила сигареты. Парни едва успели сказать, что не курят, как девушка бросилась на них с ножом. Благо, с реакцией у студентов оказалось все неплохо . От ударов они сумели увернуться, хотя без порезов не обошлось. О странной и агрессивной соседке они сразу же сообщили в полицию.

- Прибившие на место ЧП сотрудники полиции, задержали девушку. В руках у нее был кухонный нож. Она была передана медикам и в последующем госпитализирована в психиатрическую больницу, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Молодые люди отделались небольшими порезами. От госпитализации парни отказались. Причины нервного срыва студентки выясняют врачи. По словам подруг, девушка переживала из-за неразделенной любви. Но это - не повод размахивать ножом!

- По данному факту проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснили в полиции.