Пять хозяйских привычек, которые раздражают вашу кошку

Заводя себе мурзика, никогда до конца не знаешь, кто будет хозяином в доме — ты или он. В международный день кошек «Комсомолка» собрала советы ветеринаров и зоопсихологов для хозяев хвостатых-полосатых. Итак, нельзя:

1. Подбрасывать в воздух

Да, это прямо нельзя-нельзя. Даже от избытка чувств, даже если очень хочется. И не надо сравнивать котиков с детьми, которые обожают, когда их подкидывают над головой. Для первых такие полеты — жуткий стресс. Кота в природе никто не ловит и не подбрасывает в воздух. Поэтому его инстинкт самосохранения буквально кричит: опасность! И не удивляйтесь, если через пару дней ваш питомец ответит вам мокрыми тапками или расцарапанными руками — кисы очень мстительны.

2. Целовать

«Что за телячьи нежности!», - думает ваш кот, когда вы пытаетесь его чмокнуть. Причина та же: в обиходе мурлык обнимашек-целовашек не существует. Избыточные ласки перенапрягают нервную систему вашего любимца, а кроме того, оставляют на шерстке кошки человеческие «метки» - этакие знаки господства и превосходства, которые животному ни к чему. Поэтому, если не хотите, чтобы ваш котик прятался от вас под кроватью, поумерьте пыл.

3. Класть еду в маленькую миску

Когда питомец вытаскивает еду на пол, чтобы съесть, хозяева тут же начинают подозревать его в нечистоплотности. Но это не про семейство кошачьих. На самом деле, миска тесновата для усов. Ведь то, что мы именуем усами, оказывается, очень чувствительный орган — вибриссы. И когда они в тарелку не умещаются, соприкасаясь со стенками, это раздражает кису.

А еще кошки не любят, когда вы требуете доесть несвежие консервы. Если корм полежал пару часов, прикоснуться к нему ваш питомец сочтет за личное оскорбление.

А еще кошки не любят, когда вы требуете доесть несвежие консервыФото: Александр ГЛУЗ

4. Приводить гостей

Кошка — питомец-домосед. Поэтому ее мир имеет четкие очертания и каждый человек в нем находится на своем месте. Гости в доме для многих самодостаточных кис — повод спрятаться. Кто эти люди? Котик их точно не звал, тем более неугомонных человеческих детенышей. Наши питомцы различают все оттенки людей: запах, тембр, моторику. А кроме того, кошка может вас приревновать. При этом отдельные особи могут ластиться к определенным категориям людей, например, молодым девушкам.

5. Купать

Дело в том, что кошкам, в отличие от людей, это совершенно не надо! И причина не только в страхе. Между верхним слоем кожи и шерстью у мурзиков есть воздушная прослойка, которая не дает им замерзнуть. А с мокрой шерстью тепла не сохранишь. К тому же, отряхиваться, как собаки, кисы попросту не умеют. Соответственно, возможностей высохнуть и согреться у них гораздо меньше. И еще: мокрая шерсть пахнет сильнее сухой, а у кошек на подкорке записано: так тебя может учуять опасный противник.

Кошкам, в отличие от людей, мыться совершенно не надоФото: Анатолий ЖДАНОВ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Мирослав ВОЛКОВ, зоопсихолог:

«Не ждите от кошек благодарности!»

- Самая частая ошибка хозяева — пытаться командовать своей кошкой. Но это не дикое животное, у которого в мозгах заложена определенная иерархическая структура. У домашних кис все по-другому. Она воспринимает вас, в лучшем случае, на равных, несмотря на разницу в размерах. И даже если вы ее кормите, это не повод для благодарности и примерного поведения. Кошка считает, что итак платит вам своим нахождением рядом. Поэтому, если хотите добрых отношений с вашим питомцем, перестаньте над ним доминировать.