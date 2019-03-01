Передышка для России - пока Трамп занят Ыном и Мадуро

Сегодня и весь мир, и особенно сама так называемая «ось зла» (Россия, КНДР, Иран, Венесуэла), внимательно наблюдают за тем как по ним работают США перед своим неминуемым большим походом на Пекин.

Иран, а особенно Россия, сегодня не в острой фазе давления. Скорее США и их союзники демонстрируют нам свои возможности/невозможности с учётом, и мейнстрима, и специфики каждого из нас. С ядерным оружием или без, с весомым религиозным фактором и без такового, с серьёзным гарантом безопасности над собой или будучи более суверенным, с нефтью и без таковой.

В Венесуэле казалось (я, например, был уверен), что снос Мадуро дело нескольких дней, а то и часов. Бомбы нет. Китай не проявлял излишней ретивости в защите режима, русские и турки далеко, и не столь масштабны для информационной и силовой защиты чавизма. Европа легла почти сразу, соседи Венесуэлы тоже. Парламент оппозиционный, а значит есть легальная точка давления. Жизнь венесуэльцев и правда весьма печальна (сам видел на месте). А значит все предпосылки есть.

Но вот не качается пока до победного. Кроме бомбы есть ещё и армия (у русских ещё из союзников «и флот»). И она в Латинской Америке стойкая и решает. Вернее выторговывает. Ну и Китай, похоже, пока не получил гарантий возврата своих 70 млрд. долларов, а также своего места в новой Венесуэле и Латинской Америке, в целом. По русским ситуация похожая, с разницей лишь в отличиях в наших с китайцами возможностей грозить амерам ботинком.

Плюс необходимо учесть, что игра хоть и всегда идёт на многочисленных шахматных досках, то сегодня для противостояния США и Китая этих явных и активных досок под десяток: Ближний Восток, Латинская Америка, КНДР, Африка, Европа, Россия, Арктика, морские пути, торговые отношения. А это значит, что готовится развязывать это получится не быстро, и, скорее всего, одновременно. Войной или договором. Договором простым, или Мирным после войны.

В ситуации с КНДР мне видится весьма нетривиальный сценарий США, мало обсуждаемый в прессе, в экспертном и политическом сообществе. В этом же и причина недавнего провала переговоров Трампа и Кима в Ханое.

Основной стратегией США на Корейском полуострове, на мой взгляд, является объединение двух Корей под своим протекторатом. А это означает, что ядерная держава Северная Корея из китайской должна стать американской. Задача не из простых, но и не самая сложная, что объясняет интенсивность переговорного процесса между США и КНДР с возможным очередным нобелевским авансом. Похоже, понимание этих потенциальных возможностей есть у обеих сторон.

Я в принципе считаю, что у Трампа нет задачи избавится от северо-корейского ядерного оружия, да и северный Ким вполне может продолжить свою работу каким-нибудь начальником в объединённой демократической ядерной американской Корее. Основной вопрос сейчас лежит в плоскости обеспечения этих договорённостей по гарантиям безопасности руководству КНДР в новой системе координат, где на красную кнопку они уже не смогут нажимать самостоятельно.

И вот за этим интересно наблюдать. Ну, во-первых это просто любопытно как работает международная дипломатия, ну, а во-вторых, - мы все с вами понимаем, что и за нами придут, несмотря на то что у нас есть и нефть (газ), и ядерная бомба (размером с американскую), и самая большая территория в мире. А может и не «несмотря на то», а «ибо потому».

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