Ученые смоделировали последствия ядерной войны между Индией и Пакистаном

Группа ученых под руководством Михаэля Миллса из Колорадского университета в Боулдере занимается моделированием последствий ядерной зимы. Это исследование команда ученых провело еще в 2014 году. Но стремительная эскалация конфликта между Индией и Пакистаном, где дело дошло до применения артиллерии и авиации, неожиданно сделала работу ученых актуальной. Итак, что же будет, если индийские и пакистанские военные начнут молотить друг друга ядерными дубинками?

Ученые исходили из того, что та и другая сторона пустят в дело по 50 атомных бомб, что составляет примерно половину ядерного потенциала каждой страны. По сценарию мощность каждой бомбы составляла 15 килотонн в тротиловом эквиваленте. Примерно такой энергией обладала бомба «Малыш», уничтожившая Хиросиму.

Момент уничтожения самолета ВВС Индии пакистанскими военными.

Ученые не ставили своей целью подсчитать количество погибших непосредственно в результате обмена ядерными ударами.

Методы компьютерного моделирования рисуют страшную картину мира после регионального Апокалипсиса.

1. В результате огненного смерча, который возникнет в городах, в атмосферу попадет 5 миллионов тонн сажи. Достигнув стратосферы (она располагается на высоте от 11 до 50 км) копоть от сгоревших людей, нефтепродуктов и зданий станет своеобразным экраном, который на 9 лет закроет поверхность Земли от солнечных лучей. Это приведет к тому что на Земле установятся самые низкие среднегодовые температур за последнюю тысячу лет. Зимы станут холоднее в среднем на 2,5 градуса Цельсия. Летом температуры будут ниже на 1-4 градуса. На пять лет ядерной зимы морозы сократят вегетационный период для растений на 10-40 дней. Урожаи сельскохозяйственных культур не успеют созреть.

2. Разогрев стратосферы (за счет нагревания частиц сажи) приведет к потере 20-50 процентов озонового слоя над населенными районами. Это увеличит поток ультрафиолетовой солнечной радиации в летнее время на 30-80 процентов, что нанесет огромный ущерб здоровью людей, сельскому хозяйству и морским экосистемам, которые обеспечивают более 30% животного белка, потребляемого людьми. Как известно, только благодаря озоновому слою жизнь на Земле смогла выйти из океанов на суше. Теперь мы этой защиты будем практически лишены.

3. Снижение атмосферных температур и недостаток солнечных лучей повлечет за собой охлаждение океана на глубину 100 метров. Этот процесс создаст долговременный тепловой дефицит. В Арктике площадь морских льдов за 4-7 лет увеличится на 10-25 процентов. Территория льдов в Антарктике станет больше на 20-75 процентов. В результате температура воды в океане будет последовательно снижаться даже спустя 26 лет после локальной ядерной войны. Значит, будут снижаться и объемы рыбного промысла.

Все вышеперечисленные факторы приведут к тому, что на планете возникнет острейший продовольственный кризис. Миллиарды людей будут голодать.

- Эту работу мы делали 5 лет назад, когда конфликт Индии и Пакистана еще не дошел до стадии открытого вооруженного противостояния, - сказал один из исследователей Алан Робок, комментируя нынешнее обострение отношений между соседними странами. - Что изменилось за пять лет? Наша оценка последствий региональной ядерной войны стала более пессимистичной. Потому что за это время страны накопили еще больше ядерного оружие, а население мегаполисов, которые в одночасье могут стать кладбищами, значительно увеличилось.

Как видим, даже «маленькая победоносная ядерная война» способна привести к общечеловеческой катастрофе. О том, что произойдет в случае ядерной войны между Россией и США, ядерные арсеналы которых в тысячи раз мощнее, чем у Индии с Пакистаном, не хочется даже и думать.

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