2019-03-01T20:35:17+03:00
В мире

Депутат парламента Австрии Роман Хайдер: Мы продолжаем поддерживать «Северный Поток-2»

Также собеседник «КП» отверг домыслы о «тайных переговорах» при визите Путина на австрийскую свадьбу
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Роман ХайдерРоман Хайдер
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Как сообщил в беседе с «КП» депутат австрийского парламента и официальный спикер Австрийской партии свободы (FPÖ) по международным делам Роман Хайдер, альпийская республика рассматривает газопровод «Северный поток-2» как стратегически важный элемент своей энергобезопасности:

Австрия видит в данном проекте способ обезопасить энергетические потребности и поддерживает его, как и прежде, — сказал «Комсомолке» 51-летний политик.

Также Хайдер опроверг домыслы, будто визит президента РФ Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль 18 августа 2018 года сопровождался некими «тайными переговорами»:

— К сожалению, вынужден разочаровать конспирологов: президент Путин тогда направлялся на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и использовал возможность сделать промежуточную остановку в Австрии, чтобы почтить новобрачных своим присутствием. Никаких «тайных составляющих» у этого визита из-за его краткости просто не могло быть, — отметил собеседник «КП».

Напомним, вторая нитка газопровода «Северный поток» прокладывается из России напрямую в Германии по дну Балтийского моря. Стратегический международный проект, который должен окончательно пресечь зависимость РФ и ЕС от украинской газотранспортной системы, встречает противодействие США и ряда их сателлитов. Пуск «СП-2» намечен на конец нынешнего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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