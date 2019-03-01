2019-03-01T20:46:14+03:00
Происшествия

Студент Бауманки, сын известного хирурга выпал из окна в Москве

18-летний Андрей Фаллер умер до приезда медиков
Анастасия ВАРДАНЯН
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Андрей по стопам отца не пошел и выбрал факультет фундаментальных наук.Андрей по стопам отца не пошел и выбрал факультет фундаментальных наук.Фото: Личный Архив
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Тело 18-летнего студента МГТУ имени Баумана в пятницу, 1 марта, нашли во дворе жилого дома на улице Болотниковской. После падения с высоты 13 этажа шансов вышить у него не было. Прибывшие медики только констатировали смерть.

По предварительным данным, о криминальной версии событий речи не идет.

- По данному факту ведется доследственная проверка, - сообщили "КП" в СУ СК РФ по Московской области.

Молодой человек жил вместе с родителями. Отец парня - талантливый хирург, доктор медицинских наук Андрей Фаллер. Он переподает в Российском национальном исследовательском институте имени Пирогова. Сын Андрей по стопам отца не пошел и выбрал факультет фундаментальных наук.

- Он очень жизнерадостный парень. Из тех, кто всегда на позитиве. У него вообще в жизни все хорошо было. И девушка была, вроде бы они не ссорились. В институте тоже успевал. Сессию закрыл еще 21 февраля. Оценки хорошие были. Тройка только по начертательной геометрии. Но это не тот предмет, из-за которого стоит печалиться, - рассказала "КП" Александр, одногруппник Андрея.

Сейчас родственников, соседей и одногруппников погибшего опрашивают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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