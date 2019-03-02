Реал Мадрид - Барселона 2 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 26 тура чемпионата Испании по футболу

Третий матч между "Барселоной" и мадридским "Реалом" будет сыгран в субботу, 2 марта. Команды до этого провели два поединка в Кубке Испании. И по сумме двух встреч "Барса" вышла в финал турнира (1:1, 3:0). Теперь же предстоит закрыть отношения в испанском первенстве нынешнего сезона. В первом круге на "Камп Ноу" была победа 5:1 каталонцев. Сегодня - ответный матч. "КП" рассказывает о главных событиях поединка Реал Мадрид - Барселона 2 марта 2019.

Статистика личных встреч Реал Мадрид - Барселона 2 марта 2019

200 раз команды играли между собой во всех турнирах. Из них 177 игр клубы провели в чемпионатах Испании. В испанских первенствах "Реал" побеждал в 72 играх, в 71 встречах победа доставалась "Барселоне". Остальные 34 поединка завершились вничью. В последней игре, которая прошла 28 октября 2018 года на стадионе "Камп Ноу", каталонцы одержали разгромную победу 5:1. Недавно же в полуфинале Кубка Испании в Мадриде "Барселона" одержала разгромную победу 3:0.

Точное время начала матча Реал Мадрид - Барселона 2 марта 2019

Матч Реал Мадрид - Барселона 2 марта 2019 года и начнется в 22:45 по московскому времени.

Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона 2 марта 2019

"Барселона" - фаворит поединка против мадридского "Реала". Каталонский клуб выглядит получше в последнее время, но мадридцы поднялись хорошо в турнирной таблице испанского первенства.

Телетрансляция матча Реал Мадрид - Барселона 2 марта 2019

Телетрансляция матча Реал Мадрид - Барселона 2 марта 2019 года пройдет на телеканале Матч ТВ в 22:45 по московскому времени.