2019-03-01T22:02:51+03:00
Спорт

Реал Мадрид - Барселона 2 марта 2019: Прогноз на матч 26 тура чемпионата Испании по футболу

Прогноз на матч 26 тура чемпионата Испании по футболу Реал Мадрид - Барселона. Встреча состоится 2 марта 2019 года в 22:45 на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Барселона" снова сыграет против "Реала" на этой неделе."Барселона" снова сыграет против "Реала" на этой неделе.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Реал Мадрид - Барселона 2 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 26 тура чемпионата Испании по футболу

В Испании - невероятно горячий футбольный месяц. Мало того, что все ведущие команды страны вернулись в еврокубки, которые проснулись от зимней спячки, так "Реал" и "Барселона" трижды за три недели сыграли между собой. Причем, промежуток между ответным полуфиналом и поединком в чемпионате Испании - всего три дня! Этот сезон уже подарил миру три "Эль-Класико" и теперь все ждут, чем завершится четвертая встреча двух клубов.

Надо сказать, что в важных поединках сезона против "Барселоны" футболисты "Реала" смотрятся крайне скромно и скупо. Сказывается все же тот факт, что из команды ушел Роналду. А его наследником так и не стал валиец Гарет Бэйл. Бразильский молодой форвард Винисиус Жуниор производит впечатление своими финтами и эффектным дриблингом. Но в том же матче с "Барсой" на полуфинал Кубка Испании он так и не воплотил эти скиллы в нечто большее. В решающий момент сказали свое слово более опытные футболисты "Барселоны".

И если первая игра в полуфинале Кубка Испании носила стратегический характер и завершилась вничью 1:1, то в ответной встрече "Реал", который, казалось, наконец-то приходит в себя после блеклого старта сезона, пропустил трижды за один тайм. Да, хозяева поля "Сантьяго Бернабеу" отлично провели стартовые 45 минут. Но все-таки итоговый счет - на табло.

Так что наличие большего опыта и слаженности командных действий и умения всех игроков "Барселоны" раскрываться в нужный момент, каждый раз разного футболиста, и скажется на итоге поединка. Каталонцы в третий раз в сезоне должны взять верх над "Реалом", осложнив ему борьбу за чемпионство по итогам испанского сезона.

Прогноз на матч 26 тура чемпионата Испании Реал Мадрид - Барселона: победа "Барселоны" со счетом 2:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Евросоюз потребовал от Польши не начинать стройку канала, против которого протестуют экологи
Три самолета НАТО провели разведку у российских границ
Порошенко сообщил, что его уже "задолбали" коррупционеры
Российский рынок акций завершил неделю снижением
Климкин: Черное море будет Бермудским треугольником для России
ОЗХО обнародовала итоги расследования "химатаки" в Думе
Роспотребнадзор намерен провести дополнительную вакцинацию от кори в регионах
Cпецпредставитель США заявил, что Вашингтон не занимается подготовкой военного вторжения в Венесуэлу
Еще один кандидат в президенты Украины готов сняться с выборов в пользу Гриценко
Захарова: «Отношение к русскому языку и культуре в Белоруссии вообще несопоставимо с ситуацией на Украине»
Россия не признает решение Гаагского суда по иску "Нафтогаза"
Мария Захарова: украинцы — это великий народ, который был предан собственными политиками
Захарова заявила, что западные дипломаты жалуются на антироссийские санкции
Захарова: Россия ведёт собственное расследование «дела Скрипалей»
Российские лыжники стали вторыми на чемпионате мира в Австрии
В Венесуэле заявили о готовности республики поставлять нефть в Россию
Аскольд Запашный: Многоженство - гораздо более здоровая форма взаимоотношений, чем однополые браки
Пушкинский музей намерен купить оригинал картины Тициана
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Минкультуры: Третьяковка должна принять исчерпывающий комплекс охранных мер
В Индию вернулся плененный Пакистаном пилот
Лидер КНДР встретился с руководством Вьетнама
США расширили санкции в отношении Венесуэлы