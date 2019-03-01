Реал Мадрид - Барселона 2 марта 2019: Прогноз на матч 26 тура чемпионата Испании по футболу

Реал Мадрид - Барселона 2 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 26 тура чемпионата Испании по футболу

В Испании - невероятно горячий футбольный месяц. Мало того, что все ведущие команды страны вернулись в еврокубки, которые проснулись от зимней спячки, так "Реал" и "Барселона" трижды за три недели сыграли между собой. Причем, промежуток между ответным полуфиналом и поединком в чемпионате Испании - всего три дня! Этот сезон уже подарил миру три "Эль-Класико" и теперь все ждут, чем завершится четвертая встреча двух клубов.

Надо сказать, что в важных поединках сезона против "Барселоны" футболисты "Реала" смотрятся крайне скромно и скупо. Сказывается все же тот факт, что из команды ушел Роналду. А его наследником так и не стал валиец Гарет Бэйл. Бразильский молодой форвард Винисиус Жуниор производит впечатление своими финтами и эффектным дриблингом. Но в том же матче с "Барсой" на полуфинал Кубка Испании он так и не воплотил эти скиллы в нечто большее. В решающий момент сказали свое слово более опытные футболисты "Барселоны".

И если первая игра в полуфинале Кубка Испании носила стратегический характер и завершилась вничью 1:1, то в ответной встрече "Реал", который, казалось, наконец-то приходит в себя после блеклого старта сезона, пропустил трижды за один тайм. Да, хозяева поля "Сантьяго Бернабеу" отлично провели стартовые 45 минут. Но все-таки итоговый счет - на табло.

Так что наличие большего опыта и слаженности командных действий и умения всех игроков "Барселоны" раскрываться в нужный момент, каждый раз разного футболиста, и скажется на итоге поединка. Каталонцы в третий раз в сезоне должны взять верх над "Реалом", осложнив ему борьбу за чемпионство по итогам испанского сезона.

Прогноз на матч 26 тура чемпионата Испании Реал Мадрид - Барселона: победа "Барселоны" со счетом 2:0.