Скабеева перепутала Фадеева с Булгаковым и опозорилась

Ведущая ток-шоу "60 минут" Ольга Скабеева прилюдно опозорилась, перепутав Александра Фадеева с Михаилом Булгаковым. Журналистка приписала авторство романа "Молодая гвардия" Михаилу Булгакову.

Инцидент произошел в вечернем эфире программы "60 минут" на канале "России 1". Темой выпуска стал законопроект об украинском языке.

Скабеева в студии сообщила, что если украинская власть все-таки примет данный закон, то Россия окончательно потеряет связь с этим регионом. "Итак, образование - на украинском языке, заболел - вызываешь "скорую" только на украинском языке! Товарищи, граждане, господа, ну, такой вывод - Украину мы потеряли, теперь уже точно и официально!", - негодовала она.

Ведущая также заявила, что было бы интересно посмотреть, как местные драматурги смогут перевести тексты известных театральных постановок на мову. "Интересно, как в этой связи будет выглядеть, например, постановка в Театре русской драмы. Наверное, "Молодая гвардия" Булгакова или "Вишневый сад" Чехова теперь будут смотреться весело и забавно", - предположила Скабеева.

Ведущая ток-шоу "60 минут" прилюдно опозорилась.Инцидент произошел в вечернем эфире на канале "России 1"

От телезрителей этот конфуз не ускользнул. Пользователи Twitter стали обсуждать невежество 34-летней журналистки и высмеяли ее: "А вы знали, что роман "Молодая гвардия" написал Булгаков?".

Нашлись и те, кто попытался оправдать Скабееву, которая окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета и имеет премию "Золотое перо". Одна из подписчиц предположила, что речь шла о пьесе Булгакова "Белая гвардия". "Но я думаю, она все равно не разбирается", - заявила девушка.

Ее поддержали другие юзеры, заметив, что Скабеева вряд ли читала эти произведения: "Уровень ее развития давно известен", "Для них, что "Белая гвардия", что "Молодая...", что "Как закалялась сталь" - все одно".

olgaskabeeva Ольга Скабеева окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета и имеет премию "Золотое перо"

Ряд пользователей поразились тому, что телеведущая слабо разбирается в произведениях, входящих в школьную программу. "Такое впечатление, что редакторы, пишущие ей текст, стебутся над ней", - подчеркнули фолловеры.

"Молодая гвардия" - роман писателя Александра Фадеева о юных партизанах из Краснодона. "Белая гвардия" - произведение Михаила Булгакова о гражданской войне. Действие обоих произведений происходит на территории Украины.

Ранее Скабеева угодила в скандал в ПАСЕ. Украинский депутат Борислав Береза грубо толкнул и несколько раз оскорбил российскую тележурналистку. Нападение произошло прямо в кулуарах во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко. Ольга Скабеева попросила политика объяснить свое поведение. Однако Береза лишь удивился, почему Россия отправляет журналистов в ПАСЕ, если не хочет "отдавать Крым". При этом депутат заявил, что не считает Скабееву журналисткой, после чего позволил себе несколько грубых оскорблений.