Нует Вьет Тхань возглавил список претендентов на премию "Ясная Поляна"

Премия "Ясная Поляна" объявила длинный список в номинации "Иностранная литература". В него вошло 32 произведения зарубежных авторов из 17 стран мира.

Книги номинировали 33 эксперта, среди которых литературные критики, журналисты и редакторы книжных издательств.

Абсолютным лидером по числу номинирующих голосов стал «Сочувствующий» Нгуена Вьет Тханя. Книгу вьетнамского автора американского происхождения номинировали пять экспертов.

Главный герой романа — шпион и двойной агент, сочувствующий всем странам-участницам вьетнамской войны. Книга уже получила массу наград, включая Пулитцеровскую премию, а критик Александр Гаврилов назвал ее "Очень гуманистической и "яснополянской" книгой".

(Остается сожалеть, издательство Corpus, выпустившее гуманистическую книгу, большим гуманизмом не отличается, федеральные издания и журналистов этих изданий презирает и с ними не работает).

Вторым лидером списка, номинированным сразу четырьмя экспертами стал нашумевший роман "4321" Пола Остера, гордость издательства "Эксмо". Остера представлять не нужно, можно разве что напомнить, что роман "Стеклянный город", рассказывающий историю ребенка, изолированного отцом в темной комнате на долгие годы, чтобы тот "вспомнил язык Бога, включен в список литературы филологических вузов как обязательный к прочтению. Главный герой новой книги американского классика, потомок эмигрантов из Белоруссии Арчи Фергюсон будет рожден однажды, но четыре Фергюсона, сделанные из одной ДНК, проживут четыре разных жизни (отсюда и странное название книги, состоящее из цифр).

Подробнее о романе рассказывает редактор Юлия Раутборт

Редактор Эксмо Юлия Раутборт о книге Пола Остера 4321 .

Три голоса у романа американца Ричарда Руссо "Эмпайр Фоллз", изданного в "Фантом Прессе".

Как призналась "КП" директор издательства Алла Штейнман, для нее книга Руссо стала "главной книгой прошлого года, а может быть, и многих лет".

- В романе есть и тайны, и вселенские трагедии, и невероятно колоритные персонажи, и все это пронизано тончайшей иронией. 600 страниц чистого незамутненного удовольствия! - отметила Штейнман.

Отметим, что в этом году книги издательства "Фантом пресс" преобладают в лонг-листе "Ясной поляны" и представлены аж семью позициями, что на одну позицию больше, чем у "Эксмо".

Два экспертных голоса снова досталось изданию "Фантома", роману "Красота - это горе" Эки Курниаван.

- Эпический роман индонезийца Эки Курниавана — удивительный синтез истории, мифов, сатиры, семейной саги, романтических приключений и магического реализма. Без сомнения самая оригинальная и крышесносная книга, которая мне встретилась за последние годы, - рассказала Алла Штейнман.

Книги длинного спискаФото: предоставлено пресс-службой

По два экспертных голоса также получила "Одна история" Джулиан Барнс, история любви 19-летнего юноши и 48-летней женщины, изданная "Иностранкой" и "Азбукой-Аттикус"; вышедший в "Фантоме" роман "Дом имен" ирландца Колма Тойбина, переосмысляющий историю семейства Агамемнона, а также роман "Сьёун" исландца Скугга-Бальдура, который можно прочесть в девятом номере журнала "Иностранная литература" за прошлый год.

Примечательно, что в список попали книги, которые еще пока не успел прочесть ни один читатель, например, антиутопия Кристины Далчер "Голос", буквально на днях вышедшая в "Эксмо". Книга отдаленно напоминает "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд и главная коллизия в том, что в обществе будущего женщин снова поработили и не разрешают им говорить больше ста слов в день.

Отметим, что премия "Ясная Поляна" остается одной из немногих премий, предлагающей хорошие списки для чтения, а потому со всеми номинантами на награду полезно познакомиться (подробный список прилагается здесь)

В этом году премия в номинации «Иностранная литература» будет вручаться в юбилейный пятый раз. Победитель в номинации «Иностранная литература» получает премию в 1 миллион 200 тысяч рублей. Переводчик книги становится обладателем премии в размере 500 тысяч рублей.

Ранее лауреатами премии «Ясная Поляна» в номинации «Иностранная литература» становились Рут Озеки в 2015 году с романом «Моя рыба будет жить» (переводчица – Екатерина Ильина), а также нобелевские лауреаты - Орхан Памук в 2016 году с романом «Мои странные мысли» (переводчица – Аполлинария Аврутина), Марио Варгас Льоса в 2017 году за роман «Скромный герой» (переводчик – Кирилл Корконоcенко).

В 2018 году премию получил израильский автор Амос Оз за роман «Иуда» (переводчик – Виктор Радуцкий), Оза называли главным претендентом на Нобелевку, но именно наша премия стала последней наградой прославленного автора. 31 декабря 2018 года Оз скончался.

Имя лауреата номинации «Иностранная литература» будет объявлено в октябре 2019 года.

Справка КП:

Литературная премия «Ясная Поляна» была учреждена в 2003 году и сейчас вручается за лучшее художественное произведение в номинациях: «Современная русская проза» и «Иностранная литература». Специальный приз Samsung «Выбор читателей» отмечает книгу, выбранную читателями в открытом интернет-голосовании. В 2017 году в премию была добавлена номинация «Событие», отмечающая значимое, по мнению жюри и экспертов, событие в культурной жизни. На данный момент это самая крупная ежегодная литературная премия России. Совокупный размер премиального фонда составляет 6,7 миллионов рублей.