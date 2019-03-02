Танцор, актер и грандов спор

Первый весенний уик-энд зрителям предлагают начать с юбилея - 2 марта 50-летие празднует популярный артист Михаил Пореченков, ко дню рождения которого Первый канал приготовил новый документальный фильм «Обаятельный хулиган» (2 марта, 10.15). О виновнике торжества поведают его звездные коллеги - Константин Хабенский, Ирина Пегова, Анна Михалкова, а также жена, сыновья и дочери актера. Семейную тематику подхватит шоу «Секрет на миллион» (НТВ, 2 марта, 17.00), героем которого на этот раз станет Николай Цискаридзе. Знаменитый танцовщик, в частности, расскажет о том, что послужило причиной размолвки с его грузинской родней.

Много раз вспоминать о мужьях, женах и детях будут и в мини-сериале «В плену у лжи», премьера которого состоится, разумеется, на канале «Россия» - уж здесь-то знают толк в душераздирающих мелодрамах. Все четыре серии нам покажут в воскресенье, 3 марта, начиная с 16.00.

Если горючие слезы, проливаемые в мыльных операх, вызывают у вас ехидную усмешку, то вам нельзя пропустить очередную игру в Высшей лиге КВН (Первый, 3 марта, 22.30). Развлекать публику будут команды «Город снов» (Элиста), «Михаил Дудиков» (Ставрополь), «Такая история» (Орел), а также сборная Забайкальского края и сборная Великобритании. Ну и еще пару слов о командах, на этот раз футбольных: прямую трансляцию матча чемпионата Испании между европейскими грандами «Реалом» и «Барселоной» можно будет увидеть 2 марта в 22.40, причем не на специализированном спортивном канале, а на Первом.

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