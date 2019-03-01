Бастрыкин: В 2018 году 505 взяточников оказались с особым статусом

Следственный комитет России в 2018 году выдвинул обвинение в коррупции 505 согражданам, которые имели особый правовой статус. Об этом заявил на расширенной коллегии глава СК России Александр Бастрыкин.

"Среди них 158 глав муниципальных образований, 110 депутатов органов местного самоуправления, 10 депутатов законодательных органов субъектов России, 75 адвокатов, 61 член избирательной комиссии, 59 следователей органов внутренних дел и СК, 12 прокуроров, 4 судьи", - привел шокирующую статистику Александр Иванович.

Не рекорд: в 2017 году в числе обвиняемых в коррупции с особым правовым статусом числилось свыше 600 человек с особым правовым статусом.

И эти люди должны были бороться с этими преступными проявлениями. Что тут спрашивать с обычных граждан? Впрочем спрашивают и с них: за тот же год следователями возбуждено 17 569 уголовных дел о коррупционных преступлениях, в том числе о взяточничестве – 8 482. В суд направлено 8 615 дел.

Вообще до судов за прошлый год следователи СК России довели 101 324 уголовных дела. Возместили потерпевшим более 73 миллиардов рублей, наложили арест на имущество подозреваемых в преступлениях еще на 41 миллиард.

"В результате усилий следователей и следователей-криминалистов следственных органов Следственного комитета и применения новейших методик криминалистического сопровождения следствия раскрыто 5 233 преступления прошлых лет", - отметил новое направление Александр Бастрыкин.

Отдельно Председатель СК России поблагодарил коллег из ФСБ и МВД России, подчеркнув, что "успехи в работе ведомства были достигнуты благодаря эффективному взаимодействию правоохранительных органов".

"В завершение мероприятия Александр Бастрыкин обозначил первоочередные задачи на 2019 год: пресекать любые попытки хищения бюджетных средств, обеспечивать защиту конституционных гарантий свободной экономической деятельности законопослушных предпринимателей, и внимательно отслеживать коррупционные проявления в наиболее активных отраслях экономики. Следователи будут смелее вскрывать должностные преступления и активнее налагать арест на имущество казнокрадов", - процитировала руководителя ведомства официальный представитель СК России Светлана Петренко